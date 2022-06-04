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    「六四」33週年 朱立倫：如果當年歷史走出不同結局...

    朱立倫今天在美國貼文悼念六四，他感慨如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同？（圖擷自臉書）

    朱立倫今天在美國貼文悼念六四，他感慨如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同？（圖擷自臉書）

    2022/06/04 20:35

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是「六四」33週年，正在美國進行訪問行程的國民黨主席朱立倫於臉書發文指出，每年此時他都會想起1989初夏北京廣場上追求自由的青年學子們，曾在世人的眼中燃起，中國民主改革的希望，此刻回顧，他不免感慨，如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同？

    朱立倫表示，我們不能忘記，當年曾有那麼一群熱愛自由的中國青年，為了理想灑下熱血、犧牲生命，在任何對中國大陸民主化的追求中，台灣在中華民國憲政體制中落實民主，成為亞洲最自由、開放社會的軌跡，一直是最重要的參照。這是台灣的幸運，也是責任！

    朱立倫說，面對這個在價值衝突的動盪年代，國民黨有責本於自身經驗，溝通東西視角，捍衛進步價值，將自由的風吹向華文圈的每個角落，因為爭取自由聲音不會停歇，只要人們勇敢地喊出，即便在空谷，也會有聲聲迴響。

    他還說，此次訪美行程正是國民黨與世界民主陣營交流的行動作為，國民黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印用行動落實民主精神，繼續努力，這是國民黨百年前創黨建國的初心，也是此刻要堅守的使命。

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