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    傳日本將派現役防衛省官員駐台 吳斯懷：政治意義大於軍事實質效應

    退役中將、國民黨立委吳斯懷。（資料照）

    退役中將、國民黨立委吳斯懷。（資料照）

    2022/06/04 15:57

    〔記者吳書緯／台北報導〕日本媒體今報導，日本政府決定在夏季開始派遣「現役」防衛省官員來台，應對中國對台威脅。退役中將、國民黨立委吳斯懷今受訪指出，日本政府這個做法，是政治意義大於軍事實質效應，且派防衛省文官駐台，可能是為了若台海一旦有事，為了撤僑做更細密準備。

    曾擔任陸軍副司令、國防部參謀本部聯準室主任等軍中要職的吳斯懷表示，多年來，都會有一位日本自衛隊的退役少將，派駐日本台灣交流協會，擔任與我國國防部的協調，「我在軍中都與他們接觸過」，與他們溝通、協調都很順利，也不會因為是退役少將的身分，而在執行任務上有所落差。

    然而，吳斯懷說，依據日本媒體今日的報導，日本政府是因為兩岸關係、中日關係等原因，再加上所謂「台海有事，就是周邊有事」的做法，納入防衛計畫，但又考量政治效應以及日中仍有正式外交關係，所以只是派出「防衛省文官」駐台，但文官沒有軍事背景，對兩岸的政治、軍事情報蒐集等任務，又沒退役少將來得有幫助。

    因此，吳斯懷分析，日本擬派出防衛省文官駐台，是為了兩岸一旦有事，為了撤僑在預做準備，這個理由又無法公開當成檯面上的原因，但台灣不像烏克蘭與鄰國有陸路接壤，若要到台灣撤僑，需要走空運或是海運撤離，而中華民國與日本沒有邦交，即便我政府同意日本派兵撤僑，對於中國而言，是不是又等於日本派軍隊介入台海戰爭，所以實際執行撤僑又有困難。

    況且，吳斯懷說，現代化戰爭「勢險節短」，意即速戰速決，兩、三天就會有階段性的結果，即便台灣同意日本撤僑，要如何將多達2萬多名，散布在全台各地的日本僑民，撤退到相對安全的台灣東部，再從東部以海運撤走都有困難，也難度甚高；所以吳斯懷推測，日本防衛省擬增派防衛省文官駐台，是為了撤僑做更細密準備，而不敢派現役武官，也是不敢得罪中國。

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