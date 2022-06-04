馬英九「六四」誇習近平民主 他怒轟：掩護獨裁讓人不齒

馬英九盛讚習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向。（資料照）

2022/06/04 15:49

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九今（4）日稱讚中國國家主席習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向；他還批評民進黨政府讓台灣墮入「不自由的民主」。對此，民進黨立委王定宇批評，馬英九掩護獨裁中共讓人不齒，現正訪美的國民黨主席朱立倫作何感想，「有了馬英九，中共何需國台辦？」

今日是「六四事件」33週年，王定宇受訪直言，六四這天竟然看見曾擔任台灣民選總統的馬英九，做出非常荒謬的發言，檢討的竟然是台灣民主，他沒看見台灣的網路自由度、透明度、活力民主，都在世界各重要機構評比中名列前茅嗎？

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王定宇指出，馬英九在中國六四屠殺的今天來檢討台灣民主，是忘了中國到今天為止，六四不僅沒有平反，相關的關鍵字還列為禁止用詞，也忘了中國在香港是怎麼迫害媒體人和學生，怎麼把數以百萬計的維吾爾族人關進新疆集中營，他卻誇獎習近平的民主是走在正確的道路。

王定宇說，馬英九是民選的前總統，我們應該給予尊重，但他卻在六四這天檢討民主的台灣，擦脂抹粉、美化獨裁的中共，「有馬英九，中國何必需要國台辦？有了馬英九這樣的說法，中國何必擔心被要求真相、被要求民主、被要求重視人權？」

此外，王定宇也質疑，現在在美國進行訪問的朱立倫，國民黨全黨上下到底贊不贊成馬英九的說法？一位掩護獨裁中共的前總統，不僅讓人不齒，也讓人覺得遺憾。

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