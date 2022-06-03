為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    為父親許崑源辦線上追思音樂會 許采蓁：邀大咖破除國民黨內不團結謠言

    許采蓁將為父親許崑源辦線上追思音樂會，邀大咖破除國民黨內不團結謠言。（取自許采蓁臉書）

    許采蓁將為父親許崑源辦線上追思音樂會，邀大咖破除國民黨內不團結謠言。（取自許采蓁臉書）

    2022/06/03 15:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕6月6日是前高雄市議長許崑源辭世2周年紀念日，她的女兒許采蓁將舉辦線上追思音樂會，並在線上請來黨內外政壇大咖如朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康，破除國民黨內不團結謠言。

    高雄市長韓國瑜於2020年6月6日遭罷免，當晚國民黨籍市議會議長許崑源，驚傳不幸墜樓身亡，震驚國內政壇。

    許崑源的大女兒許采蓁決定繼承父業，今年將代表國民黨，投入高雄第8選區（新興、苓雅、前金）市議員選戰，她今天表示，將於6月6日晚上8點，在她的粉絲頁上播放「許崑源追思線上音樂會」，期盼以音樂代替淚水，變成前進的力量。

    許采蓁強調，近年來網路謠言聲音不斷，民眾在剖析目前執政黨的事證狀態時，也會將國民黨納入話題裡，但無一例外皆是「黨內鬥爭」、「黨不團結」、「黨內未有共識」，她希望讓台灣民眾再次看見國民黨的決心，而不是只有光說不鍊、頻頻給出空頭支票。

    她表示，將透過這場線上音樂會，邀請國民黨同志，一同講述過去對於父親從政的點點滴滴，包括朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康、曾麗燕、陸淑美等等政壇大老，更有2位南部綠營大咖也參與其中。

    許采蓁說：「這次的團結不單只是口號，更是以行動表示支持。」希望這場音樂會，讓國民黨黨內人員發表心聲、齊心向前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「奧援」許崑源女兒 許采蓁服務處成立
    2022/04/10 14:25

    「奧援」許崑源女兒 許采蓁服務處成立
    許崑源女兒確定參選！國民黨高市議員第8選區提名傷腦筋
    2022/03/01 22:53

    許崑源女兒確定參選！國民黨高市議員第8選區提名傷腦筋

    玉山盃開打 一起為台灣青棒加油！
    蔡正元不滿被稱「特務出身」提告 高院判管仁健無罪定讞
    2022/01/06 10:39

    蔡正元不滿被稱「特務出身」提告 高院判管仁健無罪定讞
    追思「奧援」議長 韓國瑜：若您目睹今日慘狀必竭盡能貢獻力量
    2021/06/06 20:53

    追思「奧援」議長 韓國瑜：若您目睹今日慘狀必竭盡能貢獻力量

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播