為父親許崑源辦線上追思音樂會 許采蓁：邀大咖破除國民黨內不團結謠言

許采蓁將為父親許崑源辦線上追思音樂會，邀大咖破除國民黨內不團結謠言。（取自許采蓁臉書）

2022/06/03 15:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕6月6日是前高雄市議長許崑源辭世2周年紀念日，她的女兒許采蓁將舉辦線上追思音樂會，並在線上請來黨內外政壇大咖如朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康，破除國民黨內不團結謠言。

高雄市長韓國瑜於2020年6月6日遭罷免，當晚國民黨籍市議會議長許崑源，驚傳不幸墜樓身亡，震驚國內政壇。

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許崑源的大女兒許采蓁決定繼承父業，今年將代表國民黨，投入高雄第8選區（新興、苓雅、前金）市議員選戰，她今天表示，將於6月6日晚上8點，在她的粉絲頁上播放「許崑源追思線上音樂會」，期盼以音樂代替淚水，變成前進的力量。

許采蓁強調，近年來網路謠言聲音不斷，民眾在剖析目前執政黨的事證狀態時，也會將國民黨納入話題裡，但無一例外皆是「黨內鬥爭」、「黨不團結」、「黨內未有共識」，她希望讓台灣民眾再次看見國民黨的決心，而不是只有光說不鍊、頻頻給出空頭支票。

她表示，將透過這場線上音樂會，邀請國民黨同志，一同講述過去對於父親從政的點點滴滴，包括朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康、曾麗燕、陸淑美等等政壇大老，更有2位南部綠營大咖也參與其中。

許采蓁說：「這次的團結不單只是口號，更是以行動表示支持。」希望這場音樂會，讓國民黨黨內人員發表心聲、齊心向前。

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