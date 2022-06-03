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    首頁　>　政治

    蔡其昌助理發中市只打7千劑疫苗圖卡挑起藍綠戰火 蘇揆稱已相互說明

    蘇貞昌說，蔡其昌助理圖卡爭議，雙方都有說明了。（記者蘇金鳳攝）

    蘇貞昌說，蔡其昌助理圖卡爭議，雙方都有說明了。（記者蘇金鳳攝）

    2022/06/03 11:36

    ［記者蘇金鳳／台中報導］對於立法院副院長蔡其昌的助理發圖卡遭藍營抨擊是不實謠言及要求處罰，行政院長蘇貞昌今天在台中科博館視察大型兒童疫苗施打站受訪時為雙方緩頰，指蔡其昌助理所講的是在校園兒童施打輝瑞兒童疫苗的數量，而台中市政府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量，在疫情當前，資訊相當多，而且昨天雙方都已經有對外說明，互相了解就好。

    對於藍綠陣營近日一再為台中市兒童疫苗打多少劑互噴口水，已讓民眾不耐，行政院長蘇貞昌今天受訪時為雙方緩頰，不再挑起戰端，非常平和的表示，疫情當前、資訊很多，相互有說明，互相了解就好。

    蘇貞昌並強調，最重要還是在第一線施打人員最辛苦，台中榮總院長陳適安就帶領第一線醫護人員，就連端午假期連假，大家沒有休息，都在為兒童服務，希望大家一起合作，對抗病毒，一起在這個疫情最後的關鍵戰役，希望能夠很快取得勝利。

    蘇貞昌指出，這一路來都是大家一起努力，走得這麼辛苦，都不一定都能做到100分，但是只要再忍耐、再多努力、大家再一起都合作，相信很快地就能戰勝病毒，就能打贏這最關鍵的最後戰役，盡快地回復正常生活。

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    蘇貞昌表示，現在最重要防疫。（記者蘇金鳳攝）

    蘇貞昌表示，現在最重要防疫。（記者蘇金鳳攝）

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