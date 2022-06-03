劉世忠邀包粽 匈國博物館長透露來台「這件事」讓他感動

劉世忠以台語詢問Kubassek János「齁呷某？」（好吃嗎？），對方也以台語回應「齁呷」（好吃）。（圖翻攝自臉書）

2022/06/03 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3日）起是端午連假，我國駐匈牙利代表處也在當地推廣端午文化，請到匈牙利國家地理博物館館長Kubassek János一起包台式肉粽，Kubassek János也透露來台時的暖心故事。

我國駐匈牙利代表處特別企劃「大使主廚來上菜」，由大使劉世忠邀請到匈牙利國家地理博物館館長Kubassek János和包粽達人李紀嫻，一起包粽過佳節，在影片中劉世忠以台語詢問Kubassek János「齁呷某？」（好吃嗎？）對方也以台語回應「齁呷」（好吃），畫面相當逗趣。

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影片中Kubassek János分享自己與台灣的淵源，他從很小的時候就對台灣產生興趣，因為台灣在地圖上的形狀吸引到他的注意，他後來在美國國會圖書館閱讀到台灣相關資料，發現我國有一位匈牙利籍的傳教士，而他的朋友恰好與神父認識，另外他也得知台灣還有許多匈牙利傳教士，這讓他對台灣留下深刻印象。

Kubassek János表示，他第一次來台灣時，就感受到台灣人的熱情，而且到處都是美食，就算到深夜也能找到許多食物，他大讚台灣人的誠實和善良，並回憶自己來台時曾向一位老先生買茶，當時因為天黑，對方不小心找錯錢，事後為了把找錯的錢還給Kubassek János，老先生居然花了幾十分鐘找人，讓他相當難忘。

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