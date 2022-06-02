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    中市「美學三法」兩降階說不清 議員斥偷天換日又政策跳票

    中市「美學三法」兩降階說不清，議員黃守達斥偷天換日又政策跳票。（圖：黃守達提供）

    中市「美學三法」兩降階說不清，議員黃守達斥偷天換日又政策跳票。（圖：黃守達提供）

    2022/06/02 19:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕上任初提出「美學三法」重大政策，今日市議會市政總質詢，市議員黃守達、張耀中等人質疑「美學三法」原訂定3自治條例，竟有2法莫名奇妙降階成作業要點，原「歷史街區活化再生自治條例」更偷天換日成「歷史老屋再生補助作業要點」，僅存的「促進優化商區自治條例」還躺在經發局訂不出來，根本政見跳票、欺騙市民；盧秀燕則強調，針對不同類型的政策，以適切的法令型態規範，與美學三法的政策理念與初衷，並無衝突。

    黃守達指出，盧秀燕2020年9月施政報告中明確指出，市府要推動包括「市容景觀自治條例」、「歷史街區活化再生自治條例」、「促進優化商區自治條例」等「美學三法」，但這次議會大會，盧市長提出的施政報告中，美學三法3自治條例竟變「市容景觀提升執行要點」、「歷史老屋再生補助作業要點」兩行政規則濫竽充數，唯一還保留自治條例位階的「促進優化商圈自治條例」，卻還躺在主責機關經發局沒下文，「美學三法」淪口號，「講得很豐滿結果無感」。

    此外，原「歷史街區活化再生自治條例」是希望畫設「歷史街區」保存傳統，竟偷天換日成「歷史老屋再生補助作業要點」，歷史街區精神蕩然無存，甚至「促進優化商圈自治條例」原規劃的產業再生中心概念也消失。

    盧秀燕說，無論法律或法規，都是政府的工具，都可以達到政府目的，美學三法已有2個通過公布且實施；但黃守達認為她答非所問，根本說不出為何降階，爆氣連問「自治條例是妳自己提的」、「歷史街區本來要做的也不見了」，「美學三法變得莫名奇妙」。

    黃守達強調，「美學三法」涉及市鎮經營管理組織（TMO）的設置、歷史街區的指定、老舊房屋的法規調適、景觀改善的誘因與強制力等，都應該由自治條例規範，才能保障人民的權利義務，隨便訂一個要點就能騙市民嗎」、「這不是政見跳票，什麼才是政見跳票」。

    經發局則指出，「台中市促進優化商區自治條例」已召開公聽會蒐集地方意見，近期將送市政會議審查，審查通過即可送台中市議會審議。

    文化局指出，針對具保存活化價值且興建逾50年的私有老建築，希望以補助等鼓勵方式取代強制約束，行政規則較自治條例更具執行彈性；都發局也強調，針對城市景觀美學應是民眾自發參與，政府提供輔導與鼓勵作為。

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