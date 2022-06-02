雙城論壇辦不辦？柯文哲：飛機飛來飛去 總有一天會按下去

台北市長柯文哲（左）赴議會總質詢。（翻攝台北市議會網站）

2022/06/02 17:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長提名人蔣萬安近日拋出共機不再擾台，對台灣釋出善意、雙方地位對等才辦雙城論壇。台北市長柯文哲今天下午在議會備詢時直言，兩岸關係緊張不是不辦的理由，「如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去」，惡意螺旋遲早會出事。

台北市議員徐巧芯指出，柯文哲當時選市長是墨綠的，但是當市長後，沒有用意識形態看待市政問題，認為舉辦雙城論壇不是壞事，這幾年北市舉辦雙城論壇，雖然有政治壓力在，繼續舉辦下去台北市能有什麼收穫？

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兩岸關係緊張不是不辦的理由 反而因此才要辦

柯文哲回答，這又是深水題，其實兩岸關係緊張不是不辦的理由，有時候是倒過來，反而是因為這個理由才辦。他提到，俄烏戰爭在開戰前夕，沒有人認為真的會打，結果真的打下去，一打下去就沒辦法收場。

總是要有個交流、有個機會轉圜

柯文哲說，有人認為中國大陸都不友善，他也知道不友善，但他的邏輯是倒過來，因為雙方關係太緊張、彼此不友善，所以才要辦，辦了講一講，總是有個交流、有個機會轉圜，「如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

徐巧芯問，許多人因為柯文哲辦雙城論壇而抹紅他，認為他跟共產黨有關係，願意抵住壓力的理由為何？柯文哲說，我國去年出超1400億美金，出口43％到中國，國內有36萬名中國配偶，在中國大陸工作的台商，有人說200萬，他不曉得，至少他去昆山就看到10萬人。

「惡意螺旋」遲早會出事

柯文哲強調，就是因為關係緊張、大家彼此互相仇視，才反而需要交流，不然「惡意螺旋」遲早會出事。

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