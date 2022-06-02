朱立倫訪美試圖贏回信任 美學者潑冷水：沒有那麼容易

英國金融時報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，國民黨意識到需要華府的認可，才能重新掌權，啟程訪美的國民黨主席朱立倫此行將全力以赴說服華府。（中央社）

2022/06/02 16:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國民黨主席朱立倫週四起將展開為期12天的訪美行程，英國金融時報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，國民黨意識到需要華府認可（approval），才能重新掌權，朱立倫此行將全力以赴說服華府，國民黨仍是值得信賴的政治力量；但觀察家認為，國民黨許多政治人物經常發表反美言論，要修復與美國的關係沒有那麼容易。



報導說，朱立倫在訪美行程中，將尋求重建與台灣最重要安全夥伴美國的關係，國民黨多年來一直忽視這點。胡佛研究所台灣政治專家祈凱立（Kharis Templeman）表示：「國民黨在華府面臨信任問題，朱立倫必須努力證明，該黨仍然很重要，如果該黨再度掌權，將成為美國可靠的夥伴。」

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台灣總統候選人向美國決策人士介紹自己是1種慣例，美國是台灣面臨中國威脅時的的安全保障，大多數台灣人認為，未獲美國認可的政治人物，不可能贏得總統大位。但距離台灣總統大選還有近2年的時間，朱立倫此時訪美非比尋常。



朱立倫將與拜登政府官員、國會議員和智庫舉行閉門會議，6月6日朱立倫還將在布魯京斯學會發表演講，並為國民黨駐美代表處舉行揭牌，然後前往紐約和加州。



國民黨的衰落始於2014年的太陽花學運，當時台灣有大批學生抗議國民黨籍時任總統馬英九與中國達成服貿協定。這次學運反映了對台灣經濟過度依賴中國和兩岸貿易利益分配不均的擔憂，大多數在這個時候成長的年輕選民都疏遠國民黨，認為該黨對中國太友好。從那個時候開始，國民黨一直在民粹主義實驗和試圖討好中國共產黨之間擺盪。



根據政大選舉研究中心1月的民調，只有17%的選民認同國民黨，接近歷史低點，落後執政的民進黨12個百分點。



就像台灣選民一樣，美國觀察家質疑國民黨的忠誠度。隨著美國對中國態度強硬，北京對台灣施壓和恐嚇，國民黨的立場在國內和美國越來越不受歡迎。此外，美國官員則讚賞蔡英文總統謹慎而堅定的領導力，她在對抗北京的威脅時堅守立場。



祈凱立表示，華府的許多人士現在認為，國民黨已完全被邊緣化，或者更糟，國民黨正積極地反對美國利益，因此不值得信任；但他也說，如果國民黨贏得年底地方選舉，這種看法可能會改變。



觀察人士還認為，國民黨許多政治人物經常發表反美言論，要修復與美國的關係沒有那麼容易。

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