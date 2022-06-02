「一國兩制台灣方案」促統影響 邱太三：中共將強調動武合法性

陸委會主委邱太三近日於諮詢委員會議指出，未來中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性。（資料照）

2022/06/02 16:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前舉行諮詢委員會議，討論主題「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」。陸委會主委邱太三於會中指出，未來中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性。

邱太三表示，2019年中共提出「一國兩制台灣方案」，希望推動對台政治談判，未來中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性，並消融我人民抵抗的意志，同時透過各融台、惠台措施來侵蝕我憲政秩序、破壞兩岸定位，造成國家安全危害。陸委會將持續關注中方推動「一國兩制台灣方案」可能作為，預先研議、應對兩岸局勢最新變化。

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學者引言報告指出，中共對台政策受到國際結構制約，尤其是2019年「習五點」提出的3年內，「美中關係」、「香港問題」、「武漢肺炎」等3個變項快速而緊密的交織影響，幾乎全面重構兩岸關係的外在結構與中共對台政策的走向，也影響北京當局對「兩制台灣方案」可能的設計與實踐。

學者特別提及，中共在香港的「一國兩制」失敗後，將更強調「一國」先於「兩制」，並著重有效管控「兩制」、避免分裂的制度設計。學者也提醒，中共在「兩制臺灣方案」可能會強化法理面上的論據，將台灣地位「地方化」、兩岸關係「內國化」，政府對此應有所因應與準備。

有部分委員提出，在俄烏戰爭後，中共理解動用軍事手段將遭致國際制裁，因此可能在法理面強化對台動武的正當性與合法性，試圖將武力犯台內戰化、單邊立法內政化，藉以防堵國際介入的空間。

據分析，中共「一國兩制台灣方案」是統戰陷阱，觀察2014年俄羅斯入侵克里米亞開始到今年2月底爆發俄烏戰爭、再看香港實施「一國兩制」的前例，足證我方不應落入相同的統戰陷阱，台灣應該與理念相近的民主國家同向而行，並做好相關準備。

有部分委員提醒，近期中共對台工作重點在國際外交「防獨」，其在國際場域持續對我進行打壓，壓迫中華民國在國際生存空間，在兩岸部分，則可能操作特定人士與其共謀統一、共商「兩制台灣方案」設計，以凸顯「一國兩制台灣方案」的正當性基礎，應該要團結國人一致，尋求凝聚整體共識，共同來面對中共對台的統戰威脅。

據分析，從中共對台工作的趨勢來看，其內部應已對「兩制台灣方案」啟動討論，在今年二十大期間應會有呼應2019年「習五點」的內容，屆時中方對台策略有無轉變，深值我方關注。

部分委員亦提醒，北京當局強調依法治國，雖未必會透過單邊立法的方式來依法促統，但應會加大其依法反獨、依法促融等各種統戰作為，其統戰手法對應我現行相關法規範如屬於灰色地帶，政府應要強化相關因應準備工作。

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