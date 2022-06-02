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    朱立倫訪美「我們回來了」 鄭運鵬：美對藍營政治立場確有疑慮

    國民黨主席朱立倫早上搭機赴美訪問。（記者姚介修攝）

    國民黨主席朱立倫早上搭機赴美訪問。（記者姚介修攝）

    2022/06/02 15:54

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（2）日展開訪美行程，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬祝福他此行順利，盼美國能以符合外交禮儀的最高層級相待；鄭運鵬並指出，國民黨對美國關係的立場和方向，會讓美國與國際社會有所疑慮，這並非是民進黨的汙衊。

    鄭運鵬今日主持民進黨立法院黨團輿情回應記者會時表示，祝福朱立倫的訪美行程一切順利，也希望美國可以用符合外交禮儀的最高層級來接待訪問團。朱立倫稱此趟訪美是「國民黨回來了」，代表國民黨對美國關係的立場和方向，會讓美國與國際社會有所疑慮，不然不會有「回來了」的這個說法，這是因為國民黨在政治立場上，長期讓國際友人認為跟美國的關係不是很好，這點是國民黨自己的問題，國民黨不需要把自己跟美國的關係，講成是民進黨對他們有所污衊。

    鄭運鵬認為，美國觀察與台灣的關係是長期的，國民黨也長期執政過，這不會因為民進黨或國人輿論認為國民黨親中反美，而是當美國、中國有利益衝突時，國民黨都長期站在中國那邊，相信美國政壇在朱立倫這次的訪美行程當中，也會很好奇國民黨的選擇到底是怎樣。

    鄭運鵬以去年底的反萊豬公投為例，指出前總統馬英九交接給總統蔡英文的時候，馬英九認為這是台美關係很重要的環節，還會影響台美關係和貿易往來，馬英九走到美國牛肉那一步後，民進黨接著走到美國豬肉這一步，卻遇到國民黨相當龐大的抵抗，甚至發動集體動員的公投，相信美國都會看在眼裡，包含國民黨相對親中的兩岸政治立場選擇。

    鄭運鵬也期盼，朱立倫和國民黨代表團不要有心結，認為國民黨對美國與中國的關係，都是民進黨在貼標籤，這是他們的表現讓別人覺得相對親中，甚至所有的疑美論都是國民黨意見領袖講出來的。反觀國民黨執政時，民進黨沒有人會去懷疑台美關係，「自己種的因，自己去看看能不能去收這個果，這點還是祝福他」。

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