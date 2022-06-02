王淺秋爆國民黨高雄市長初選將進行民調 高市黨部：不了解

國民黨高市黨部主委許福明指出，目前沒聽聞中央將針對高市長進行初選民調。（記者王榮祥攝）

2022/06/02 15:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市新聞局長王淺秋今在廣播節目中透露，傳朱立倫主席接受建議，既然高雄市長人選搞不定，可將在地議員、有意參選人一起做民調，最高的出線參選？國民黨高市黨部主委許福明對此表示：「嗯...不很瞭解、目前沒聽說」。

國民黨高雄市長人選難產，前高市新聞局長王淺秋今在廣播節目中透露，「聽到朱立倫主席接受一個關鍵人士建議，既然人選搞不定，包括智庫執行長柯志恩、在地議員、有意願參選人、孫文學校總校長張亞中都一起納入民調，最高的人可以出線參選」。

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王淺秋認為，一起納入民調，這樣大家會心服口服，相信徵召的人選就不會出現當事人不願意、或是有意願參選的人卻不給參與機會狀況。

國民黨高市黨部主委許福明表示，不了解、目前也沒聽過類似訊息，如果主席有指示理論上應該也是黨中央處理，包括選策會、組發會等，若有需要地方配合，市黨部會全力協助。

但許福明也提到，這幾個月來、陸續有很多人選被提到，後來的變化也很多，有人已經去選議員、有人確定沒意願，後續如果要做民調，名單需要再做整理與確認，才能比較精確，說不定有些人聽到要民調就不願意了。

對於民調，許福明認為可以考慮，會比較精確、比較有依據，但如何執行、技術上要好好考量，尤其現在民調有時候可能被影響，避免在做了一些民調後，反而增加困擾，這部分相信中央很有經驗。

被視為在地人選之一的曹桓榮說，目前沒聽說要做民調，因為六都人選都是由中央及選策會做整體規劃，怎麼樣的方式能納入各種聲音，整合出最符合期待，及能夠贏回市民信任的候選人，都樂觀其成

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