六四33週年香港被噤聲 外交部悼念：籲中國人民不要放棄民主

外交部發言人歐江安2020年在例會上出示多張天安門事件的歷史照片，強調這一天不應該被遺忘。（資料照）

2022/06/02 12:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕端午連假將至，中國六四天安門事件也將滿33週年。外交部發言人歐江安今天在例會上向當年犧牲的中國民眾表達悼念，並呼籲中國人民不要放棄爭取民主理念，相信自由，持續爭取民主，捍衛人權。

「六四事件」33週年即將到來，在國安法引發寒蟬效應下，香港將首次未舉行任何紀念活動。台灣則有「不默而生：抵抗的轉喻」六四33週年跨境藝術展，已於中正紀念堂開展，並特邀《恥辱柱》原作者丹麥雕塑藝術家高志活、香港流亡藝術家黃國才、中國海外異議藝術家巴丟草（Badiucao）參展。

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外交部發言人歐江安過去曾在外交部例會出示多張天安門事件的歷史照片，悼念天安門事件。歐江安今天再次透過外交部例會記者會場合表達悼念。

歐江安說，除了端午佳節以外，很重要將到來的是6月4日天安門事件，從1989年到現在第33年，今年香港已經沒辦法舉行任何紀念天安門活動了。歐江安強調，但台灣沒有忘記，「歷史不能抹煞，事實不容扭曲，我們在台灣深深悼念」。

歐江安說，1989年6月4日天安門廣場，有成千上萬中國民眾為了爭取民主，犧牲奉獻，我們表達敬佩。同時也希望台灣民主發展歷程能夠提供借鏡，盼中國人民不要放棄爭取民主理念，相信自由，持續爭取民主、捍衛人權。

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