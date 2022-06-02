蔡總統端午前夕慰勉國軍 神祕預醫所曝光

國防醫學院預醫所戒備森嚴，媒體僅能在所外拍攝外觀。（記者吳書緯攝）

2022/06/02 11:58

〔記者吳書緯／新北報導〕端午節將至，總統蔡英文今慰勉北部地區部隊。蔡總統在國防醫學院預醫所致詞時，感謝全體國軍堅守崗位、守護國家，也肩負支援防疫的重責大任；蔡總統也談到5月31日不幸殉職的飛官徐大鈞少尉，表示大家都非常的不捨，但在此刻更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。相信這也是紀念他，最好的方式。

蔡總統今天先後前往海軍陸戰隊66旅、陸軍化生放核訓練中心以及國防醫學院預防醫學研究所，了解單位的平日戰訓任務，並且感謝國軍弟兄協助防疫辛勞；這也是預醫所繼2003年時任陳水扁視察後，第二次讓媒體入內採訪，但高機敏性質的P4實驗室、P3實驗室均未開放，採訪範圍僅限於所內的中正樓。

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蔡總統致詞說，預醫所成立50年來，負責許多重大疫病的檢驗，也是疫苗研發的重要單位，像在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。

蔡總統表示，預醫所兩年多來也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效，其中更有4項合作產品，通過TFDA認證，並且取得許多國內外專利，榮獲許多新創獎的殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。

蔡總統感謝預醫所的人員，為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，也要期許預醫所持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。並強調現在疫情還沒過去，國際情勢也瞬息萬變，絕對不能有任何的鬆懈。

最後，蔡總統說，在前天的飛行訓練中，國軍失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但在此刻更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園，「相信這也是紀念他，最好的方式」。

國防部指出，國防醫學院預防醫學研究所成立於1972年，駐地於三峽，執行生物防護偵檢、情蒐及防治等任務，現有生物安全第三等級和第四等級的高等生物防護實驗室。

國防醫學院預醫所由憲兵負責所內維安。（記者吳書緯攝）

總統蔡英文視導國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

總統蔡英文在國防醫學院預醫所致詞。（記者吳書緯攝）

總統蔡英文頒發加菜金給國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

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