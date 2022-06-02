為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡總統端午前夕慰勉國軍 神祕預醫所曝光

    國防醫學院預醫所戒備森嚴，媒體僅能在所外拍攝外觀。（記者吳書緯攝）

    國防醫學院預醫所戒備森嚴，媒體僅能在所外拍攝外觀。（記者吳書緯攝）

    2022/06/02 11:58

    〔記者吳書緯／新北報導〕端午節將至，總統蔡英文今慰勉北部地區部隊。蔡總統在國防醫學院預醫所致詞時，感謝全體國軍堅守崗位、守護國家，也肩負支援防疫的重責大任；蔡總統也談到5月31日不幸殉職的飛官徐大鈞少尉，表示大家都非常的不捨，但在此刻更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。相信這也是紀念他，最好的方式。

    蔡總統今天先後前往海軍陸戰隊66旅、陸軍化生放核訓練中心以及國防醫學院預防醫學研究所，了解單位的平日戰訓任務，並且感謝國軍弟兄協助防疫辛勞；這也是預醫所繼2003年時任陳水扁視察後，第二次讓媒體入內採訪，但高機敏性質的P4實驗室、P3實驗室均未開放，採訪範圍僅限於所內的中正樓。

    蔡總統致詞說，預醫所成立50年來，負責許多重大疫病的檢驗，也是疫苗研發的重要單位，像在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。

    蔡總統表示，預醫所兩年多來也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效，其中更有4項合作產品，通過TFDA認證，並且取得許多國內外專利，榮獲許多新創獎的殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。

    蔡總統感謝預醫所的人員，為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，也要期許預醫所持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。並強調現在疫情還沒過去，國際情勢也瞬息萬變，絕對不能有任何的鬆懈。

    最後，蔡總統說，在前天的飛行訓練中，國軍失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但在此刻更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園，「相信這也是紀念他，最好的方式」。

    國防部指出，國防醫學院預防醫學研究所成立於1972年，駐地於三峽，執行生物防護偵檢、情蒐及防治等任務，現有生物安全第三等級和第四等級的高等生物防護實驗室。

    國防醫學院預醫所由憲兵負責所內維安。（記者吳書緯攝）

    國防醫學院預醫所由憲兵負責所內維安。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文視導國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文視導國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文在國防醫學院預醫所致詞。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文在國防醫學院預醫所致詞。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文頒發加菜金給國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

    總統蔡英文頒發加菜金給國防醫學院預醫所。（記者吳書緯攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台美啟動貿易倡議 蔡英文：台灣經貿大步向前
    2022/06/01 23:43

    台美啟動貿易倡議 蔡英文：台灣經貿大步向前
    強化兒童防疫量能 蔡英文：輝瑞兒童疫苗已到貨110.88萬劑
    2022/05/30 19:17

    強化兒童防疫量能 蔡英文：輝瑞兒童疫苗已到貨110.88萬劑

    余祥銓甩肉成功 12公斤換得事業高峰
    雙邊貿易達850億美元 蔡英文：台歐關係蓬勃發展
    2022/05/27 19:37

    雙邊貿易達850億美元 蔡英文：台歐關係蓬勃發展
    蔡英文視察北榮 黃珊珊趁機反映這2大問題
    2022/05/24 19:07

    蔡英文視察北榮 黃珊珊趁機反映這2大問題

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    「台灣需要WHA」蔡：全球防疫體系完整不應受政治干預
    2022/05/22 08:47

    「台灣需要WHA」蔡：全球防疫體系完整不應受政治干預
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播