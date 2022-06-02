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    首頁　>　政治

    公布政治獻金收支 時力苗縣長參選人宋國鼎籲改變選舉文化

    時代力量下屆苗栗縣長參選人、苗縣議員宋國鼎今天（2日）召開「公開透明來選舉，競選預算你來顧」記者會。（時代力量苗縣黨部提供）

    時代力量下屆苗栗縣長參選人、苗縣議員宋國鼎今天（2日）召開「公開透明來選舉，競選預算你來顧」記者會。（時代力量苗縣黨部提供）

    2022/06/02 11:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量下屆苗栗縣長參選人、苗縣議員宋國鼎今天（2日）召開「公開透明來選舉，競選預算你來顧」記者會，希望透過小額募款、募集候選人、定期公布政治獻金收支，邀請鄉親一起改變苗栗過去「金權政治、派系政治、黑箱政治」的腐敗選舉文化。

    宋國鼎說明，以小額募款來募集政治獻金，才能擺脫金權政治的陰霾，因為只有當候選人的競選經費來自一點一滴的凝聚，才不會被特定的力量綁架；公開募集候選人，才能擺脫派系政治的控制，苗栗的政治不該被少數人綁架，所有領域的苗栗人，只要願意一起改變苗栗，都應該加入改變苗栗的行列，加速換血，打破派系壟斷的現況。

    此外，宋國鼎表示，定期公布政治獻金收支，才能擺脫黑箱政治，只有讓選舉的收支清清楚楚，政治才有可能清清白白，滿足透明政治的需求。

    時力苗栗黨部專員黃淑貞表示，自5月19日到5月31日止，共收到114筆捐款，共計51萬6628元，支出55萬5257元，另外已經掛上3面實體看板、1面電子看板；整場選戰的預算約1200萬元，2022年6月的募款目標是150萬元。

    宋國鼎強調，這不單單只是一場選舉，這更會是一場全面挑戰、改變苗栗政治文化的運動，希望所有的苗栗縣長參選人，都能用同樣的方式、用同樣的標準公開選舉收支；同時，希望有更多人能夠透過各種形式，一起來改變選舉文化，讓這場選戰，變成改變苗栗政治環境的起點，一起寫下苗栗的歷史。

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