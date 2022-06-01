「恩恩」延誤就醫病逝！ 周玉蔻揭新北市府檢討公文「怪事」

周玉蔻發現新北市府交出有關中和2歲童延誤就醫致死的檢討報告中，竟拿事發後好幾天中央修訂的內容來搪塞。（資料照）

2022/06/01 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕國內首例感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引發腦炎重症致死的新北市中和2歲男童「恩恩」，他的父親站出來要求地方政府針對延誤就醫給個交代，沒想到新北市府近日交給議員的檢討公文，被資深媒體人周玉蔻發現市府試圖拿事發後中央發布的指引內容來搪塞過去，忍不住痛批新北市長侯友宜「不要臉」。

民進黨台北市議員何博文昨天（5/31）在臉書表示，自己在今年4月27日在議會質詢時，要求新北市府提供「中和2歲童因疫情逝世之相關業務疏失責任報告」，沒想到近日他拿到的竟是「Covid-19居家照護管理指引」，「通篇廢話、文不對題、完全敷衍、非常離譜。這就是侯市長所謂的『竭盡所能』嗎？不需要給恩恩這條寶貝生命遺憾離世一個完整交代，或誠心的道歉嗎？」

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而周玉蔻今天（6/1）也於臉書分享何博文拿到的新北市府公文，指男童「恩恩」是4月14日出狀況，因相關單位通報延誤，拖了81分鐘才送醫，當月19日宣告不治，但仔細看公文發現，新北市府不僅拿中央疫情指揮中心的指引來搪塞何博文，內容還是4月26日疾管署修訂的內容，讓周玉蔻看傻眼。

周玉蔻忍不住質問：「侯大探長，你嘛幫幫忙，恩恩4月14日發病，被你新北市政府延誤送命，4月19日就拔管沒命了耶！你的公文拿4月26日中央的公文辯解？你侯友宜有沒有臉皮啊？！你侯大市長活在什麼時空啊？連賴皮、騙人推卸責任都不認真？你羞不羞啊？！」

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