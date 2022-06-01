對決林智堅 張善政：不擔心

國民黨桃園市長參選人張善政（中）赴新屋區長祥宮參拜。（記者許倬勛攝）

2022/06/01 12:58

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政近日拜會里長、民間團體，展現團結力量，今被問及「潛在對手」新竹市長林智堅的民調居高不下，張善政認為，民調天天在變、僅做參考，未來六個月會按部就班努力，若有幸當選將不分藍綠服務。

張善政赴新屋區長祥宮參拜，並向當地23名里長請益，全程由立法委員張育美、前立法委員廖正井陪同，張手持三柱清香，虔誠向神農大帝敬拜，祈禱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）早日退散。

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「若我能服務桃園4年或8年，是最大的福氣」張善政致詞說，他與桃園的感情深厚，若能勝選一切辛苦都值得，這段時間會逐一向基層請益，把所有建議與訴求記錄下來，作為日後選舉政見、然後一一實現，並且不分藍綠。

媒體問及張善政勤跑各區，但始終未能與立委呂玉玲碰面，外界解讀結怨已深、似乎難以化解，張善政則否認有私人因素，會持續聯絡、一定會見上面。

另媒體好奇林智堅若與張善政比較，選民看好林智堅，張善政則認為民調天天在變，就算民進黨現在呼聲較高，也不足以改變他堅定想為桃園鄉親服務的心，未來六個月有信心「逆轉勝」，至於林智堅提前卸任拚選舉，張善政則回應「不予評論」。

國民黨桃園市長參選人張善政（中）受訪提及不擔心對手是林智堅，民調僅供參考。（記者許倬勛攝）

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