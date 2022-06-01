為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    對決林智堅 張善政：不擔心

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）赴新屋區長祥宮參拜。（記者許倬勛攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）赴新屋區長祥宮參拜。（記者許倬勛攝）

    2022/06/01 12:58

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政近日拜會里長、民間團體，展現團結力量，今被問及「潛在對手」新竹市長林智堅的民調居高不下，張善政認為，民調天天在變、僅做參考，未來六個月會按部就班努力，若有幸當選將不分藍綠服務。

    張善政赴新屋區長祥宮參拜，並向當地23名里長請益，全程由立法委員張育美、前立法委員廖正井陪同，張手持三柱清香，虔誠向神農大帝敬拜，祈禱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）早日退散。

    「若我能服務桃園4年或8年，是最大的福氣」張善政致詞說，他與桃園的感情深厚，若能勝選一切辛苦都值得，這段時間會逐一向基層請益，把所有建議與訴求記錄下來，作為日後選舉政見、然後一一實現，並且不分藍綠。

    媒體問及張善政勤跑各區，但始終未能與立委呂玉玲碰面，外界解讀結怨已深、似乎難以化解，張善政則否認有私人因素，會持續聯絡、一定會見上面。

    另媒體好奇林智堅若與張善政比較，選民看好林智堅，張善政則認為民調天天在變，就算民進黨現在呼聲較高，也不足以改變他堅定想為桃園鄉親服務的心，未來六個月有信心「逆轉勝」，至於林智堅提前卸任拚選舉，張善政則回應「不予評論」。

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）受訪提及不擔心對手是林智堅，民調僅供參考。（記者許倬勛攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）受訪提及不擔心對手是林智堅，民調僅供參考。（記者許倬勛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與張善政仍沒聯繫…呂玉玲：最近「張院長」比較忙碌
    2022/06/01 05:30

    與張善政仍沒聯繫…呂玉玲：最近「張院長」比較忙碌
    呂張無聯絡管道？呂玉玲︰「張院長」最近比較忙碌
    2022/05/31 14:43

    呂張無聯絡管道？呂玉玲︰「張院長」最近比較忙碌

    專業醫師研發一天一杯腰圍少一圈！
    至今見不到呂玉玲 張善政稱「我非常需要她」
    2022/05/31 10:54

    至今見不到呂玉玲 張善政稱「我非常需要她」
    是否會見張善政？ 呂玉玲打破沈默：我只有一票 張要趕快加油
    2022/05/30 19:40

    是否會見張善政？ 呂玉玲打破沈默：我只有一票 張要趕快加油

    年輕轉移性乳癌病友別怕 標靶助克癌
    一個都不能少！張善政聲援郭彥均「全力相挺」
    2022/05/30 12:20

    一個都不能少！張善政聲援郭彥均「全力相挺」
    3度上門 張善政終於見到邱奕勝
    2022/05/27 05:30

    3度上門 張善政終於見到邱奕勝
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播