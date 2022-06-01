接任民進黨高市黨部主委 許智善：力拚市長高票當選、議會過半

民進黨高市黨部主委今交接，新任主委許智善（右一）從前主委趙天麟（左一）接過印信。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/01 12:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部新、舊任主委今交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務，第七屆新任主委許智善表示，面對年底選戰將全力團結高雄隊、審慎謙卑，並全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半。

新、舊主委交接儀式今在市黨部舉行，立委許智傑、前高市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席。

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交棒主委後，立委趙天麟恭喜許智善在主委選舉獲得近9成得票率，高支持率是眾望所歸，更是高雄隊團結象徵，雖然卸下主委，他仍會繼續成為黨部啦啦隊，一起為民進黨茁壯努力。

趙天麟說，兩年主委任內協助罷韓、市長補選及反罷捷、反四大公投等，已經完成階段性任務，新任主委將接下年底輔選要務。

許智善接下高市黨部主委印信、業務清冊等，允諾會傳承歷屆主委奠定的基礎，為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑、建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半，一起為建設更好的高雄市努力。

兼任民進黨中執委的許智傑、前主委趙文男，也勉勵黨部要審慎因應年底三合一選舉，以「有信心 、要小心、繼續拚」的精神，交出漂亮成績單。

民進黨高市黨部主委今交接。（記者王榮祥翻攝）

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