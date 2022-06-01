為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接任民進黨高市黨部主委 許智善：力拚市長高票當選、議會過半

    民進黨高市黨部主委今交接，新任主委許智善（右一）從前主委趙天麟（左一）接過印信。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市黨部主委今交接，新任主委許智善（右一）從前主委趙天麟（左一）接過印信。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/01 12:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部新、舊任主委今交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務，第七屆新任主委許智善表示，面對年底選戰將全力團結高雄隊、審慎謙卑，並全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半。

    新、舊主委交接儀式今在市黨部舉行，立委許智傑、前高市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席。

    交棒主委後，立委趙天麟恭喜許智善在主委選舉獲得近9成得票率，高支持率是眾望所歸，更是高雄隊團結象徵，雖然卸下主委，他仍會繼續成為黨部啦啦隊，一起為民進黨茁壯努力。

    趙天麟說，兩年主委任內協助罷韓、市長補選及反罷捷、反四大公投等，已經完成階段性任務，新任主委將接下年底輔選要務。

    許智善接下高市黨部主委印信、業務清冊等，允諾會傳承歷屆主委奠定的基礎，為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑、建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半，一起為建設更好的高雄市努力。

    兼任民進黨中執委的許智傑、前主委趙文男，也勉勵黨部要審慎因應年底三合一選舉，以「有信心 、要小心、繼續拚」的精神，交出漂亮成績單。

    民進黨高市黨部主委今交接。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市黨部主委今交接。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    當選民進黨高市主委 許智善︰全力輔選陳其邁連任、議員全數當選
    2022/05/22 17:36

    當選民進黨高市主委 許智善︰全力輔選陳其邁連任、議員全數當選
    確診居家照護第4天 趙天麟：每天都有不同症狀
    2022/05/15 17:31

    確診居家照護第4天 趙天麟：每天都有不同症狀

    專業醫師研發一天一杯腰圍少一圈！
    拋下嫌隙 高市黨部主委趙天麟允助許智善當選
    2022/05/10 17:24

    拋下嫌隙 高市黨部主委趙天麟允助許智善當選
    民進黨高雄主委之爭落幕！許智傑胞弟登記 趙天麟退選
    2022/04/19 17:33

    民進黨高雄主委之爭落幕！許智傑胞弟登記 趙天麟退選

    嬰兒發燒怎麼辦？兒科醫生建議爸媽這樣做
    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相
    2020/12/21 17:03

    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播