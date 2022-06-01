為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    護照申辦人數回流 領務局今起啟用照片上傳功能

    外交部領事事務局局長葉非比1日在領務局主持「申辦護照波鴿e起來」活動，宣傳「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。（記者羅沛德攝）

    外交部領事事務局局長葉非比1日在領務局主持「申辦護照波鴿e起來」活動，宣傳「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。（記者羅沛德攝）

    2022/06/01 11:42

    〔記者呂伊萱／台北報導〕領務局今（1）正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能。領務局局長葉非比說，今年3月開始護照申辦量回流增加，加上各國國境解封及護照效期等因素，預期民眾換照需求將越高，鼓勵運用機會盡早申辦。

    葉非比今在領務局領務大廳主持「申辦護照波鴿e起來」活動，宣傳「申辦護照網路填表及照片上傳系統」新措施上路。葉非比介紹，為持續優化申辦護照e化作業，領務局經過將近1年的籌備規劃，今天開始啟用新的護照申辦功能，包括「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」。

    葉非比說明，國人申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」。現在數位照片普遍，透過網路填表和系統預先檢視照片規格，可縮減人來到現場卻退件的情形。上傳合格的數位照片、並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附實體照片，省去沖洗照片的成本。

    葉非比說，疫情前領務局一年的護照發行量約有170萬本，2020年和2021年則都降至30萬本左右，有很大空間。去年平均每個月僅約2萬本，不過今年3月開始，領務局注意到，護照申辦量開始往上衝到3萬5千本，反映國人想要出國，且各國國境陸續解封開放，加上很多民眾手上護照效期不到一年，預期換照需求的數量會越來越高。她鼓勵民眾不論目前護照效期，都可以盡早申辦新版晶片護照。

    為了介紹並鼓勵國人多加使用這項新的便民服務，領務局也自今天起舉辦「申辦護照波鴿e起來」活動。凡自6月1日起至6月15日止使用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，並臨櫃完成送件程序者，即有機會獲得限量精美護照封套。

    除「護照e化」外，葉非比今天也介紹領務大廳近期完工的環境優化工程，包括大廳掛上水彩大師郭明福的4幅台灣山岳風景畫作，及明亮整潔的公共廁所，提升為民服務品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    6月上路！護照申辦將開放網路填表上傳照片
    2022/05/26 13:00

    6月上路！護照申辦將開放網路填表上傳照片
    美國推出「X性別」護照 造福非二元性別人士
    2022/04/12 18:02

    美國推出「X性別」護照 造福非二元性別人士

    專業醫師研發一天一杯腰圍少一圈！
    瞄準俄人 歐洲放大檢視「黃金護照」
    2022/03/15 15:18

    瞄準俄人 歐洲放大檢視「黃金護照」
    可愛又吸睛！比利時新護照將丁丁歷險記、藍色小精靈納入設計
    2022/02/07 10:57

    可愛又吸睛！比利時新護照將丁丁歷險記、藍色小精靈納入設計

    年輕轉移性乳癌病友別怕 標靶助克癌
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播