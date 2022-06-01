護照申辦人數回流 領務局今起啟用照片上傳功能

外交部領事事務局局長葉非比1日在領務局主持「申辦護照波鴿e起來」活動，宣傳「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。（記者羅沛德攝）

2022/06/01 11:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕領務局今（1）正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能。領務局局長葉非比說，今年3月開始護照申辦量回流增加，加上各國國境解封及護照效期等因素，預期民眾換照需求將越高，鼓勵運用機會盡早申辦。

葉非比今在領務局領務大廳主持「申辦護照波鴿e起來」活動，宣傳「申辦護照網路填表及照片上傳系統」新措施上路。葉非比介紹，為持續優化申辦護照e化作業，領務局經過將近1年的籌備規劃，今天開始啟用新的護照申辦功能，包括「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」。

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葉非比說明，國人申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」。現在數位照片普遍，透過網路填表和系統預先檢視照片規格，可縮減人來到現場卻退件的情形。上傳合格的數位照片、並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附實體照片，省去沖洗照片的成本。

葉非比說，疫情前領務局一年的護照發行量約有170萬本，2020年和2021年則都降至30萬本左右，有很大空間。去年平均每個月僅約2萬本，不過今年3月開始，領務局注意到，護照申辦量開始往上衝到3萬5千本，反映國人想要出國，且各國國境陸續解封開放，加上很多民眾手上護照效期不到一年，預期換照需求的數量會越來越高。她鼓勵民眾不論目前護照效期，都可以盡早申辦新版晶片護照。

為了介紹並鼓勵國人多加使用這項新的便民服務，領務局也自今天起舉辦「申辦護照波鴿e起來」活動。凡自6月1日起至6月15日止使用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，並臨櫃完成送件程序者，即有機會獲得限量精美護照封套。

除「護照e化」外，葉非比今天也介紹領務大廳近期完工的環境優化工程，包括大廳掛上水彩大師郭明福的4幅台灣山岳風景畫作，及明亮整潔的公共廁所，提升為民服務品質。

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