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    網路辦護照新系統上線 外交部南辦籲：趁現在及早申辦

    外交部南部辦事處副處長劉昶成說明，新辦護照都會是晶片版。（記者王榮祥攝）

    外交部南部辦事處副處長劉昶成說明，新辦護照都會是晶片版。（記者王榮祥攝）

    2022/06/01 12:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕外交部新版「申辦護照網路填表及照片上傳系統」今啟動！外交部南部辦事處指出，全台約260萬本護照過期或快過期，隨國外陸續開放邊境趨勢，呼籲想出國的民眾趁現在利用新系統申辦，可省許多時間，開放時說走就走。

    外交部領事事務局推動優化申辦護照e化作業，今正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，該系統提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一的便民功能。

    外交部南辦說明，民眾透過網路填表系統，事先填寫資料及預約申辦時段，可大幅縮減現場填寫書表、及臨櫃等待時間。

    該系統「上傳數位照片」功能更可協助初步預檢上傳數位照片、是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

    外交部南部辦事處處長沈正宗大使指出，日本近期宣布開放外國旅遊團，他個人覺得台灣開放邊境也不會拖太久，研判不會拖到今年底。

    對於喜歡出國旅遊的民眾來說，沈正宗建議趁這段時間先把身體顧好、同時把護照辦好，因為目前全台約有260萬本護照過期或快過期，一旦開放出國後、可能會大塞車，他鼓勵全南部鄉親好友，如果護照過期快過期，趁現在快來、將來說走就怎。

    網路申辦護照新系統上線，外交部南辦提醒約260萬本護照過期或快過期，可趁現在快來辦。（記者王榮祥攝）

    網路申辦護照新系統上線，外交部南辦提醒約260萬本護照過期或快過期，可趁現在快來辦。（記者王榮祥攝）

    外交部南部辦事處處長沈正宗大使個人評估，台灣開放邊境應該不會拖過今年底。（記者王榮祥攝）

    外交部南部辦事處處長沈正宗大使個人評估，台灣開放邊境應該不會拖過今年底。（記者王榮祥攝）

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