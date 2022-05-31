議會質詢超多「幹話」 呱吉：藍議員狂問柯P「敢不敢罵蔡英文」

邱威傑（見圖）發文感嘆，議員總質詢機會不多，但仍人只顧「講幹話」，他點名某國民黨議員狂問「柯文哲敢不敢罵蔡英文」、「願不願意支持蔣萬安」，讓他相當傻眼。（資料照）

2022/05/31 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會昨（30）日起展開9天市政總質詢，染疫後康復的市長柯文哲也親赴議會備詢。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑發文感嘆，本屆議員任內只剩2次總質詢的機會，但有好幾位只顧「講幹話」，他點名某國民黨議員狂問「柯文哲敢不敢罵蔡英文」、「願不願意支持蔣萬安」，讓他相當傻眼。

邱威傑在臉書表示，經過兩週的休會，30日又開始市政總質詢，每個議員有足足40分鐘的時間當面質詢柯文哲，「這個任期只剩下兩次的總質詢機會，我相信大部分的同事都想把握機會好好監督市長」。

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邱威傑指出，但他昨天仍看到多個議員在講毫無意義的幹話，「有個看起來年輕有為的國民黨議員整整四十分鐘都在問柯文哲敢不敢罵蔡英文，問他願不願意支持蔣萬安」，讓他無奈直呼：「這對台北市的防疫或任何重要的市政工作有任何好處嗎？」更讓邱威傑傻眼的是，「這個無聊的質詢卻上了新聞媒體，給這位年輕議員露足了臉」。

邱威傑直言，他不是想「臭」國民黨，也點名國民黨議員李明賢很認真地質詢近期許多年輕人關心的機車路權問題，「功課做得很足，Cheap、統神、忠孝西路通通都問好問滿了，我給他一個讚」，也感嘆「認真做事沒有獎勵，作秀喧嘩才有糖吃」。

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