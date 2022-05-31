立院通過96議案 蘇貞昌致意立委和游錫堃討論國父遺像破洞

立法院第10屆第五會期31日結束，行政院長蘇貞昌前往拜會，向立法院長游錫堃及民進黨總召柯建銘等在場立委拱手致意。（記者塗建榮攝）

2022/05/31 19:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕今（31）日是立法院第10屆第5會期最後一天，在三讀通過「教保服務人員條例」部分條文修正後，立法院長游錫堃致閉會詞回顧本會期成果，行政院長蘇貞昌也循例親赴立院向立委們致謝，眾人並在議場合影。而昨（30）日被國民黨立委砸破了一個洞的國父遺像，也成為眾人討論的話題焦點。

游錫堃感謝各界以及醫護防疫人員一起團結防疫，並指出本會期自2月25日開議迄今，在朝野黨團共同努力之下，一共通過96個議案，包括憲法修正案1案、法律案61案、預算案22案、廢止案5案、人事同意權3案及其他議案4案等。而游錫堃也指出有六大重點，包括落實世代共贏、促進居住及交通安全、強化國家安全、完善施政與轉型正義、提升教育品質及友善地球方面與國會外交及國會行政。

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在落實世代共贏方面，游錫堃特別提到，立法院通過18歲公民權的憲法修正案，並自3月28日起正式公告。這是相隔17年來，再度於立法院通過修憲案，更是我國史上首次將修憲案送交公民投票複決。他期盼全體國人在今年底的公民複決時，能共同努力完成擴大青年參政的歷史任務。

針對促進居住及交通安全部分，游錫堃表示，立法院除了同意「紓困特別條例及特別預算」施行期間延長至明年6月30日以加強防疫安全外，也三讀了「建築法」、「公寓大廈管理條例」、「消防法」、「災害防救法」。同時，也通過了加強鐵公路交通安全的「公路法」、「強制汽車責任保險法」、「鐵路法」，以維護人民居住安全及健全我國防救災體系，並制定台鐵局公司化的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，推動台鐵組織改造。

而立法院在支持強化國家安全也不遺餘力，游錫堃細數包括通過「國安法」、「兩岸人民關係條例」、「後備軍人召集優待條例」、「妨害兵役治罪條例」等法案以強化國家安全；提高更正錯誤訊息時效性的「衛星廣播電視法」；提升太空科技研發能力的「國家太空中心設置條例」；通過推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP）的「著作權法」、「商標法」、「專利法」，以提升國家科技能力及經濟安全。

在完善施政與轉型正義工作上，游錫堃說，為提升行政效能，通過讓各行政機關用人更加彈性的「公務人員任用法」，保障公務員權利的「公務員服務法」、「公務人員保障法」，促進地方廉能治理的「地方制度法」。修正「村里長事務補助費條例」，調升村里長事務補助費。為完善轉型正義工程，通過「促進轉型正義條例」及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。

游錫堃也談到，為配合司法改革，修正了「行政法院組織法」、「行政訴訟法及其施行法」、「法官法」、「法院組織法」、「少年及家事法院、智慧財產及商業等組織法」等相關法案。在提升教育品質及友善地球方面，則通過「私立高級中等以上學校退場條例」、「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」以因應少子女化的衝擊，維護學生受教權。並通過以促進永續發展、友善地球的「食農教育法」及修正「再生水資源發展條例」。

關於國會外交及國會行政工作，游錫堃強調，為支持烏克蘭，立法院在3月1日通過大會決議，對於俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動，朝野黨團予以最嚴厲譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府盡速停止侵略行為。面對三月陡然升高的疫情，除了接待包括美國前國務卿龐皮歐等國外賓之外，5月20日由跨黨派立委也組團前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義的參與世界衛生大會（WHA）。

而今年適逢舊金山和約及台北和約生效70週年，游錫堃強調，立法院為善盡「公民教室」的功能，立法院議政博物館辦了特展，詳述歷史脈絡。國會遷（改）建諮詢委員會也已走訪各提案地方政府，聽取各方意見，預定9月份提出評估報告。

行政院長蘇貞昌今天傍晚循例赴立法院向立委致謝。（游錫堃辦公室提供）

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