「幼照法」修正三讀 幼兒園超收、身心虐待祭重罰

立法院院會31日對幼兒教育及照顧法修正動議進行投票表決。（記者塗建榮攝）

2022/05/31 18:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕為保障幼兒權益及安全，加強規範教保服務機構負責人及其他服務人員不得對幼兒之行為，立法院院會今（31）日三讀通過「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」部分條文修正，增列不得對幼兒有身心虐待、霸凌，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待行為之規定，並調高裁罰額度至最高60萬元。此外，針對幼兒園超收、未辦團險、明知不適任人員卻不處理等重大違規，罰鍰額度也從最高3萬元拉高到30萬元。

少子女化為我國迫在眉睫的國安危機，相較於過去認為學前階段屬家庭責任，總統蔡英文上任後，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」兩大重點作為政策方向，去年政院也端出「加津貼、增名額、減負擔，0到6歲國家一起養」政策。然而，幼兒園不當對待、超收等事件，屢屢躍上媒體版面，讓許多新手爸媽心惶惶之。為使現行教保服務機構其他服務人員之消極資格更加明確，並盤整實務上遭遇問題，教育部推動修法，今年三月初經行政院院會通過後，函請立法院審議。

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教育部長潘文忠4月於委員會回應民進黨立委邱泰源詢問時表示，這次幼照法修法，行政院版本主要有幾個面向。第一，設立更多可以照顧孩子的機構，讓很多機關、機構都能設置，幫忙照顧員工子女，甚至孫子女。第二，小小朋友在就讀過程中遭遇一些不當對待，而修法要確立小小孩的健康及安全，有一個好的、適切的教育方式，也能讓家庭得到更多政府的助力。

根據幼照法修正條文，教保服務機構負責人及其他服務人員不得對幼兒採取之行為定義，除原條文明列之體罰、不當管教或性騷擾，增列身心虐待、霸凌、其他對幼兒之身心暴力及不當對待行為。教保條例則新增條文，明定教保服務人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為。

根據教育部提供之不當對待之示例與說明，所謂身心虐待例如教保服務人員持鍋鏟毆擊幼兒腳底、將幼兒強制塞入窄櫃；或以大動作按壓幼兒頭部，餵食時以手拍打其臉頰，導致幼兒情緒不穩並有拒絕上學及害怕老師之情況。而有關霸凌部分，指校園霸凌防治準則規定之霸凌，例如持續將特定幼兒隔開在班級角落上課，使其無法與其他幼兒玩遊戲、操作教具，並曾兩次以上要其他幼兒不要跟他說話，使其處於不友善環境，產生精神上之損害。

而有關其他對幼兒之身心暴力，根據教育部提供之示例，包括對幼兒有侮辱、羞辱、輕視、嘲笑、責罵、嚇唬、威脅等行為，未達刑法公然侮辱罪、恐嚇罪之程度者。而非持續性之言語或精神暴力，不會構成「霸凌」，而是構成「其他對幼兒之身心暴力」。另外，不讓幼兒吃飯或吃飽、不讓生病幼兒就醫、不讓受傷幼兒醫療傷口等，其故意不作為超出一般社會通念可忍受程度，而對幼兒身心健全發展造成侵害者，是為其他對幼兒之不當對待。

而針對幼兒園重大違規，例如超收情節重大且於檢查時藏匿幼兒、師生比不符規定、明知有不適任人員卻未處理、未辦團險、規避妨礙或拒絕檢查與評鑑、列追蹤評鑑仍未改善等，原罰鍰6000元以上3萬元以下，被家長抨擊完全無感。因此，修法後，提高至6萬元以上30萬元以下，並令其限期改善，得按次處罰。

此次修法也參照教師法有關教師消極資格之規定，修正相關人員不得於教保服務機構任職的規定，包括視情節輕重分別明定終身、1年至4年不得聘任或進用的規範，以及通報、資訊蒐集、查詢、停職等相關規定，以健全教保服務機構相關人員消極資格規範及處理機制。

而為加速推動擴大公共化服務供應量政策，修法後，幼兒園興辦主體擴及醫院與依商業登記法登記之獨資或合夥組織；另也增列縣市政府之所屬機關構、軍警校院、公司組織之公營事業、醫療法人得設立非營利幼兒園。

而民進黨立委吳玉琴於4月委員會逐條審查時，關心長照機構是否也能設置幼兒園。衛生福利部長期照顧司副司長周道君說明，衛福部今年3月對長照法人所設立的長照機構能否設立幼兒園，依照長照法人條例的規定做了解釋，透過公告的方式來處理，這部分應可解決。

而針對師生比已經40多年未做調整，且與歐美先進國家相比明顯偏高。為提升幼教服務品質、減輕幼教人員工作負擔，並降低虐童事件發生風險，民進黨立委林宜瑾、吳思瑤、范雲、張廖萬堅、賴品妤、陳秀寳、何欣純，國民黨立委林奕華、吳怡玎，時代力量立委邱顯智等都提出關切。最後以通過附帶決議方式，要求教育部應提出幼兒園增聘教保服務人員之鼓勵、獎補助方案，以期實質降低師生比，並應提出降低幼托師生比之進程規劃。

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