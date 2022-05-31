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    首頁　>　政治

    政院人權及轉型正義處長賴俊兆接任 加速為受難者平復司法不法

    促轉會依法解散，行政院接手承擔轉型正義後續工作，行政院人權及轉型正義處處長由賴俊兆（第二排右一穿西裝者）接任，鑑於轉型正義要與時間賽跑，來將加速推動為政治受難者平復司法不法。（資料照）

    促轉會依法解散，行政院接手承擔轉型正義後續工作，行政院人權及轉型正義處處長由賴俊兆（第二排右一穿西裝者）接任，鑑於轉型正義要與時間賽跑，來將加速推動為政治受難者平復司法不法。（資料照）

    2022/05/31 17:52

    〔記者李欣芳／台北報導〕完成階段性任務的促轉會依法解散，行政院接手承擔轉型正義後續工作，行政院長蘇貞昌已核定，「行政院人權及轉型正義處」處長由曾在司法院擔任專門委員的賴俊兆接任，儘管促轉會四年來已平復司法不法撤銷有罪判決達5983件，不過，仍有部分政治受難者迄今仍未平復司法不法，政院官員表示，轉型正義要與時間賽跑，未來將加速推動為政治受難者平復司法不法。

    行政院將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等六個部會承接促轉會的業務，政院並將設立「推動轉型正義會報」，由院長蘇貞昌親自擔任會報召集人，鑑於轉型正義任務若僅單純分配到六個部會，設計上恐會分散轉型正義的重要性，因此行政院成立人權處與推動轉型正義會報，以院級高度處理轉型正義議題。

    據悉，鑑於過去在沒有統合機制情形下，促轉會與部分部會的橫向聯繫會有困難，推動速度無法加快，但未來行政院人權及轉型正義處搭配推動轉型正義會報後，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，以強化移除威權象徵、平復司法不法、保存不義遺址等執行面工作。

    賴俊兆正加速籌備政院人權及轉型正義處，並進行相關公務員的甄選，同時也正加速研擬「推動轉型正義會報」變置要點，盼首次推動轉型正義會報儘速召開，由於不少政治受難者都已年邁，政院官員表示，盼未來相關轉型正義工作盼能加速推動。

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