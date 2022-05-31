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    5、6月教召2.6萬人 立委關切染疫補償措施

    民進黨立委陳瑩關切因教召染疫，隔離無法工作，國防部有無提供補償措施。圖為台東志航基地教召人員寢室，以透明塑膠布隔床防疫。（民進黨立委陳瑩國會辦公室提供）

    民進黨立委陳瑩關切因教召染疫，隔離無法工作，國防部有無提供補償措施。圖為台東志航基地教召人員寢室，以透明塑膠布隔床防疫。（民進黨立委陳瑩國會辦公室提供）

    2022/05/31 17:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳瑩關心因教召染疫的後備軍人，在家隔離影響工作及造成損失，國防部有無訂定補償措施。國防部官員上週在立院備詢時堅稱，依防疫補償辦法，隔離按日發給1千元，遭陳瑩當場打臉，質疑沒人領得到；據透露，事後軍方有研擬相關補償措施，明日將與衛福部討論。

    武漢肺炎疫情嚴峻，外界關注國防部是否停止教育召集。國防部長邱國正本月初表示，防疫視同作戰，作戰會有傷損，國防部不會暫停教召，但會根據中央流行疫情指揮中心規範辦理。

    陳瑩國會辦公室掌握，國防部今年5月已教召1萬5千多人，6月將教召1萬餘人，5、6月會教召2萬6千多人。以台東志航基地教召來算，5月教召500人，有26人快篩陽性，至於台東志航基地自願役官士兵實際多少人確診？目前仍不得而知。

    面對陳瑩質疑，民眾因教召確診，隔離無法工作卻無補償措施？國防部日前稱，「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」第4條規定，防疫補償，每人按日發給1千元。依第5條規定，非受雇人員只要填切結書，就可提出申請。

    陳瑩主張，若因教召染疫必須隔離沒有辦法工作，也無法申請勞保職災，沒有防疫補償的，國防部就應該給予補償。

    不過，知情人士今日強調，指揮中心一直以來都把確診者的「醫療資源支出」，認定為「性質相同之補助」，而且衛福部5月宣布，考量確診者居家照護期間，雖非收治於醫院接受治療，但國家對確診者居家照護期間，已提供醫療資源及相關隔離治療，不可請領防疫補償金。換句話說，確診根本沒有補助一天1000元，就只有國防部不知道。

    據透露，國防部有在研議補償措施，第一個方案是以教召薪資給予，但不溯及既往。第二個方案是，假設教召染疫，若第5天確診，後續留在營區隔離，多留天數以教召薪資多給，視同一種補償，但是這些都還沒定案，國防部明天將派人與衛福部討論。

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