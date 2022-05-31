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    首頁　>　政治

    國民黨：促轉會早該關門 政院勿再有下一個東廠

    國民黨今日表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關，關門可謂正面意義的好消息，並期盼蔡政府停止踐踏台灣民主憲政。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨今日表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關，關門可謂正面意義的好消息，並期盼蔡政府停止踐踏台灣民主憲政。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2022/05/31 16:23

    〔記者施曉光／台北報導〕針對促轉會熄燈關門，國民黨今日表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關，關門可謂正面意義的好消息，並期盼蔡政府停止踐踏台灣民主憲政。

    國民黨表示，根據促轉條例，促轉會應為獨立機關，推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立4年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

    國民黨指出，細數促轉會4年來種種不當濫權作為，包括自居東廠打壓在野黨候選人、強奪人民團體文物檔案、政治力肆無忌憚進入校園，乃至於近日的行政濫權裁罰、提訴等，無一不是扮演民進黨政府打壓異己的角色，本質上就是民進黨打壓對手政黨的政治工具。

    國民黨表示，促轉會已被認證是失敗的機關，由於作為失當、不被社會接受，最終關門；對於促轉會業務未來由行政院統籌，該黨呼籲行政院引以為戒，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠，並應修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。

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