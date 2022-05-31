為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AT-3墜機少尉徐大鈞殉職 父曾在臉書留言：以你為榮

    殉職的飛官少尉徐大鈞，最後一次更新臉書動態是在5年前，當時父親留言：「老豆以你為榮，加油」，表達無限期望。（圖翻攝自臉書徐大鈞）

    殉職的飛官少尉徐大鈞，最後一次更新臉書動態是在5年前，當時父親留言：「老豆以你為榮，加油」，表達無限期望。（圖翻攝自臉書徐大鈞）

    2022/05/31 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕空軍官校一架AT-3教練機今早發生失事墜機意外，23歲飛官徐大鈞少尉不幸殉職。徐大鈞臉書最後一則個人動態更新停留在5年前，父親當時更在照片下方留言「以你為榮」，看得出對兒子的期許與驕傲。

    徐大鈞平時鮮少更新自己的臉書，最後一次更新動態是在2017年2月6日更換大頭照，只見照片中的他理著平頭，坐在一隻大型泰迪熊玩偶旁，並朝鏡頭開心微笑，父親更留言「兒子，老豆以你為榮，加油」給予祝褔。

    國防部發言人空軍臨時記者會指出，殉職的飛行官少尉徐大鈞，為空軍官校110年班，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時，體檢、航空生理及求生訓練均合格。年僅23歲、未婚，設籍在新北市，家屬接獲噩耗後已與空軍司令劉任遠，一同搭專機赴岡山處理後續。

    空軍官校110年班少尉徐大鈞，在今早8點3分駕駛編號AR32、機號852 AT-3教練機，從岡山起飛，進行進行單飛訓練，8點6分於機場東北約5浬處東北處失聯，隨後被發現墜落在岡山區田厝一路77號附近農地，現場機骸四散，飛官徐大鈞因逃生不及殉職，遺體連同彈射座椅掉在農田。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    空軍AT-3教練機少尉殉職 檢方抵失事現場相驗
    2022/05/31 14:31

    空軍AT-3教練機少尉殉職 檢方抵失事現場相驗
    AT-3教練機失事 前空官校長：飛官培育面臨5風險 教官待遇應調高
    2022/05/31 13:29

    AT-3教練機失事 前空官校長：飛官培育面臨5風險 教官待遇應調高

    43歲被叫嫩妹？讓人猜不透的回春奇蹟
    搜救官兵列隊送別徐大鈞！目擊者：飛官有開啟彈射座椅彈出機身
    2022/05/31 13:01

    搜救官兵列隊送別徐大鈞！目擊者：飛官有開啟彈射座椅彈出機身
    AT-3教練機失事 蘇貞昌指示協助罹難飛官家屬、盡速調查原因
    2022/05/31 11:00

    AT-3教練機失事 蘇貞昌指示協助罹難飛官家屬、盡速調查原因

    歐洲風機商盼政府業者溝通協調
    AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故
    2022/05/31 09:28

    AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故
    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    2022/05/31 09:10

    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播