AT-3墜機少尉徐大鈞殉職 父曾在臉書留言：以你為榮

殉職的飛官少尉徐大鈞，最後一次更新臉書動態是在5年前，當時父親留言：「老豆以你為榮，加油」，表達無限期望。（圖翻攝自臉書徐大鈞）

2022/05/31 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕空軍官校一架AT-3教練機今早發生失事墜機意外，23歲飛官徐大鈞少尉不幸殉職。徐大鈞臉書最後一則個人動態更新停留在5年前，父親當時更在照片下方留言「以你為榮」，看得出對兒子的期許與驕傲。

徐大鈞平時鮮少更新自己的臉書，最後一次更新動態是在2017年2月6日更換大頭照，只見照片中的他理著平頭，坐在一隻大型泰迪熊玩偶旁，並朝鏡頭開心微笑，父親更留言「兒子，老豆以你為榮，加油」給予祝褔。

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據國防部發言人空軍臨時記者會指出，殉職的飛行官少尉徐大鈞，為空軍官校110年班，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時，體檢、航空生理及求生訓練均合格。年僅23歲、未婚，設籍在新北市，家屬接獲噩耗後已與空軍司令劉任遠，一同搭專機赴岡山處理後續。

空軍官校110年班少尉徐大鈞，在今早8點3分駕駛編號AR32、機號852 AT-3教練機，從岡山起飛，進行進行單飛訓練，8點6分於機場東北約5浬處東北處失聯，隨後被發現墜落在岡山區田厝一路77號附近農地，現場機骸四散，飛官徐大鈞因逃生不及殉職，遺體連同彈射座椅掉在農田。

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