立法院本會期結束 民眾黨團下會期聚焦5面向

台灣民眾黨立法院黨團31日召開第五會期總結記者會。（記者廖振輝攝）

2022/05/31 14:38

〔記者林良昇／台北報導〕今天是立法院第10屆第5會期的最後一日，立院民眾黨團今表示，本會期總計通過37項法案，並呼籲政府在下會期正視國家安全、居住正義、財政紀律、經濟繁榮和環境永續等5大議題，促進產業界與民眾的福祉。

立院本會期今日結束，立院民眾黨團今召開記者會指出，民眾黨5位立委別在外交及國防委員會、內政委員會、財政委員會、經濟委員會和社福及衛環委員會，持續完善修法和政策倡議，總計通過37項法案。

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立院民眾黨團總召邱臣遠提到，2400億元的龐大預算要在5年內全部投注於國防產業中，但主要合約商中科院經驗不足，研發生產項目數次延宕，更爆發多次弊案，下個會期繼續為民眾把關納稅錢，確保這些金額龐大的特別預算，幫助到該幫助的人。

民眾黨團副總召賴香伶表示，居住正義是民眾心中之痛，蔡政府如果真心要打炒房、抑制房價，限制預售屋換約的修法理應在本會期儘速排審通過，卻讓投資客足足多出至少3個月的時間逃命，令民眾質疑政府打房的決心，民眾黨團將持續監督。

民眾黨團幹事長張其祿指出，財政紀律是國家治理的重點，目前資金過度集中流向於房地產，是房價不斷攀升的主因，儘管央行已祭出4次「選擇性信用管制」，管制力道仍然不足，政府應檢討、修正「所得稅法」中的租金扣抵機制，將「房屋租金支出」改列「特別扣除額」，以實質幫助租屋族減輕租金負擔。

張其祿也說，疫情歷時2年多，為避免需要一再重複追加特別預算，主計總處應提出可行方案，將紓困振興預算改為一般預算，受立法院充分監督，避免浪費民眾納稅錢。

民眾黨立委高虹安則表示，歐盟將於明年啟動碳邊境調整機制，台灣以出口貿易為重，不可能置身事外，但根據經濟部調查，台灣有超過7成企業對碳盤查或徵收碳費認識有限，必須及早研擬碳費制定，才能取得與歐盟貿易談判的機會。

民眾黨立委蔡壁如說，本會期在衛環委員會，延續過去長期關注的國民健康議題，並將精力聚焦於衛環權責所在的衛生防疫及環境正義這兩大議題。也在委員會審竣兩大守護國民健康的「精神衛生法」和「菸害防制法」，並持續推動促進國民飲食的「營養三法」，以及環境永續的「氣候變遷因應法」、「再生能源發展條例」及「電業法」等法案。

蔡壁如也呼籲，應保留第9屆立法院審查「礦業法」有共識的條文，「霸王條款」應廢除、補辦環評及落實原民諮商同意權，水泥業以2050碳中和為目標，評估減碳路徑及方案，下會期也應優先排審。

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