徵召徐志榮遭拒 黃健庭：繼續溝通「請大家幫我們鼓勵他」

國民黨秘書長黃健庭出席立法院國民黨團首席副書記長選舉前受訪，說明苗栗縣長提名情形。（記者林良昇攝）

2022/05/31 12:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委徐志榮拒絕國民黨中央選策會建議徵召參選苗栗縣長，國民黨秘書長黃健庭今表示，將繼續溝通，還請大家「幫我們鼓勵他（徐志榮）」。

國民黨苗栗縣長提名生風波，國民黨中央選策會昨才剛表示建議徵召徐志榮參選苗栗縣長，今早就遭徐志榮打臉，徐稱他不會參選，還請黨中央尊重他。黃健庭今午到立法院國民黨團大會主持黨團首席副書記長選舉前受訪表示，將持續溝通。

請繼續往下閱讀...

黃健庭說，苗栗的狀況，黨中央已經溝通協調努力1、2個月了，徐志榮也當然知道黨中央就是希望提名或徵召他﹔選策會的職責本來就是做出提名跟建議，昨天會議已把功能達成了，民意支持度最高、各方比較能接受、支持的的確就是徐，所以做出這樣的建議。

對於是否仍會在明天的中常會上徵召？黃健庭坦言，週三能夠徵召徐志榮是國民黨的目標，這段時間還是會繼續跟徐溝通，也請大家「幫我們鼓勵他」。

黃健庭指出，苗栗縣議長鍾東錦一直以來都表達可接受提名徐志榮，前水利會長謝福弘也一樣，苗栗這一局，也的確到了黨中央應該要清楚表達立場跟想法的時候，而且其實在上週末及昨天，都有跟徐見過面，有密切溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法