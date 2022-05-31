台中紓困市場攤商租金打79折 議員問出紓困優惠效益了

台中紓困市場攤商租金打79折，議員謝志忠問出紓困優惠效益了 。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/31 12:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕29日宣佈將推出「紓困振興e79計畫」，幫助因疫情受創的百業，其中公有市場、攤集區租金打79折；今早市政總質詢，議員謝志忠質疑，去年市場租金打折一度打5折、8折，今年疫情嚴重更甚於去年，但市府卻僅願意讓攤商租金打79折，到底能減免多少租金，經發局長張峯源僅說，去年的優惠租金減免達4千萬，但謝志忠指出，今年優惠期3個月，以去年效益計算根本減免低於1千餘萬元，實質效益有限，促市府減租額度再增加實質幫助攤商；台中市長盧秀燕說，政府預算不是市場喊價，均顧及預算排擠精算，但會視疫情檢討加碼。

台中市「紓困振興e79計畫」推出7大紓困、45項措施，9大振興、20項方案，陪百業「一起走」，邁向經濟復甦之路。但謝志忠指出其中市場攤商租金竟只打79折，比去年優惠少，而且「79折」的概念，既非8折也不是7折，感覺就像市面常見的促銷手法，跟六都作法相較，台北打5折、新北打2折、台南打7折，台中市被比下去，甚至讓攤商無感。

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謝志忠指出，近來受疫情延燒影響，市場人潮零零落落，甚至攤商自己確診無法開市，收入大受影響，但市場攤商租金市府卻減免「不乾不脆」，他好奇經發局提出租金折79折，究竟可以減免多少租金；但經發局長張峯源卻一度答不出來，最後也僅補回應「去年1年減免攤商租金共4千餘萬元」。

謝志忠乾脆自己計算說，去年攤商租金折扣更多才減免4千多萬元，今年新推的「一起走」紓困案自5到7月推出，優惠3個月，就算以去年的折扣標準計算，也才減免1千萬，等今年優惠實質更低，讓攤商無感又無力，他問市長盧秀燕願不願意再降租。

盧秀燕指出，台中市是在全國優惠8折的前提下設計79折，像499、399的價錢，讓大家好記，市府均用心在做，預算要根據歲入歲出討論，她還說，市長難道不會做好人，但排擠到的預算大家都要共同承受的。

謝志忠指出，即使租金打5折應對市府預算影響不大，牽扯到排效預算「扯很大」，促市府乾脆下架這項「一起走」政策，重新精算後再提；盧秀燕說，政府預算不是市場喊價，去年紓困案也是分三波推出，未來可以根據疫情狀況再研議是否可以加碼；謝志忠則促經發局妥善思考紓困要拿出誠意，不要當成在促銷。

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