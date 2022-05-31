打臉國民黨中央 徐志榮：不會參選苗栗縣長

國民黨立委徐志榮質詢。（資料照）

2022/05/31 11:27

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，國民黨中央選策會昨表示建議徵召黨籍立委徐志榮參選苗栗縣長，徐今受訪時則表態不會參選，還推出太座，強調他妻子跟他說好幾次下輩子還要嫁給他，之前都沒答應，今天為了彌補妻子失望，「我現在懇求她下輩子再嫁給我」。

對於國民黨中央建議徵召其參選苗栗縣長，徐志榮今在立法院受訪時表示，他必須跟大家道歉，昨天很多電話沒辦法一一接，請大家多包涵原諒，但他仍堅持2個原則，就是不會參選，並全力支持支持黨所提名的候選人。

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徐志榮強調，他從頭到尾對黨對鄉親，從來沒有表達過他要參選苗栗縣長，對於辜負黨的厚愛及辜負支持者厚愛，甚至於妻子的期望，他深深一鞠躬，對大家說對不起，「對不起，請原諒我。」

徐志榮說，他也數次跟目前跟檯面上有要參選的人，包括前縣長劉政鴻、議長鍾東錦、前水利會長謝福弘，「都N次表達沒有參選的意願」，如果他答應接受黨的徵召，他的誠信會有問題，所以他選擇要當一個言而有信的人。

徐志榮指出，成功不必在他，但功成一定有他，希望苗栗鄉親心手相連，團結打贏年底苗栗縣長選戰，保住藍天。徐還推出太座說「我老婆曾跟我講過好幾次，下輩子還要嫁給我，我到目前為止都沒有答應她。但今天為了彌補她的失望，我現在懇求她下輩子再嫁給我。」

對於黨中央是否先前沒徵詢其意見突襲？徐志榮表示，他隱約有得到一些訊息，不能說措手不及，但感到有點錯愕倒是真的。他的原則還是一樣，也一再強調，已經講很明白了，「相信黨也會尊重志榮的意見吧！」

媒體詢問，是否會感到不被尊重？徐志榮則說不覺得，笑說，「他們可能看我太有」﹔但未來就算疫情趨緩，也應該不會考慮參選。

徐志榮也提到，有國民黨的參選人才開始起跑，事緩則圓，如果可以經過一、兩個月，辦一次有意願參選的人的民調、初選，由最高的人出征，也是好辦法，但前提是「除了我以外」。

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