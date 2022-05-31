接受德媒訪問 謝志偉：誰説不是普丁在學習近平？

俄國總統普廷與中國國家主席習近平。（美聯社）

2022/05/31 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐德代表謝志偉30日接受德媒專訪，被問到俄國侵略烏克蘭後，台灣人對中國領導人習近平的想法是否有變化，謝志偉表示，台灣會擔心，習近平效法俄國總統普廷而攻打台灣，但另一個想法是，可能是普廷在學習近平。

謝志偉在臉書撰文指出，30日接受德國全國性新聞台NTV訪問，記者提到上述問題時，他認為除了推測習近平會效法普廷而襲台外，另一個想法是普廷可能根本在學習近平，因為台灣長時間被中國騷擾，而且習近平在南海對日本等國採取軍事擴張行徑，卻都沒有受罰，兩個獨裁者互通聲氣之下，普廷或許便依樣畫葫蘆攻打烏克蘭。

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除了上述問題外，謝志偉還被問到台灣遭中國入侵的危險有多高，他的回應是中國對台威脅沒有中斷過，而且中方不只是動刀動槍作勢，而是以軍艦和軍機恐嚇台灣。

此外，被問到美國總統拜登先前「保衛台灣」的發言，謝志偉分析，其實拜登更常說的是「承諾」，也就是若中國襲台，美國會一起「抵抗」，謝強調，美國並非幫忙或支援。

謝志偉提到，這次採訪中，記者稱他為「台灣大使」（Botschafter von Taiwan），而他認為重點在於「台灣」。

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