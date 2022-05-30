蔣公看「小魚逆流而上」 促轉會：培育對威權領袖愛載情感

促轉會任務總結報告分析，「觀察小魚逆流而上」、「頂撞日本教官」等等，正是透過學校教育、社會宣傳，逐漸成為人民在日常生活中習以為常的存在，從而培育對於威權領袖的愛戴情感。（記者陳鈺馥翻攝）

2022/05/30 22:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕早年國文課本有一則先總統蔣公看魚逆流而上的故事，寫道蔣公看了心裡想：「小魚都有這麼大的勇氣，我們做人，能不如小魚嗎？」促轉會任務總結報告分析，「觀察小魚逆流而上」、「頂撞日本教官」等等，正是透過學校教育、社會宣傳，逐漸成為人民在日常生活中習以為常的存在，從而培育對於威權領袖的愛戴情感。

促轉會研究，自1945年8月15日，日本正式宣布戰敗，政府接收台灣以來，蔣中正總計擔任第4任國民政府委員會主席、行憲後第1至5任中華民國總統，後於1975年過世；其子蔣經國則擔任第6、7任中華民國總統，於1988年過世。

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在整個威權統治時期，兩蔣父子在位國家元首長達42年。無論是兩蔣生前死後，政府透過《臺灣省各縣市街道名稱改正辦法》（1945年）、《機關學校團體懸掛國旗國父遺像先總統蔣公遺像蔣故總統經國先生遺像暨元首玉照辦法》（1949年及後續修正）。

及《紀念總統蔣公有關事項》（1975年）、《塑建總統蔣公銅像注意事項》（1975年）等法令，於公共空間中建造大量的威權象徵，包括地理名稱、塑像肖像、宣傳標語等各種形式，同時更推行用以激發領袖崇拜情感的國民教育及社會宣傳，以鞏固強人政治的正當性。

在生活與教育上，除了道路名稱與領袖肖像這些永久性的威權象徵，政府同時也廣泛於公家機關構，或者是在消耗性民生物資，如菸酒、文書、車票上，張貼或印製各色政治標語。

據學者研究，威權時代為推廣蔣中正的個人崇拜，日常生活中設置極為大量的宣傳口號，較具代表性的有「蔣總統萬歲」、「效忠領袖」、「服從領袖」、「民族救星」、「永懷領袖」、「恪遵領袖遺訓」、「服從最高領袖」、「追隨元首光復大陸」等，儘管政治標語因為時代變化逐漸撤除，但在金門、馬祖地區，仍有不少被保留下來。

另外，在當時由黨政機關所普遍推廣的各種愛國歌曲中，亦有數十首以歌頌蔣中正為主旨，「造其英雄形象，渲染其領袖魅力，甚至予以神格化」。

促轉會指出，過去我國民眾所熟悉的蔣中正形象與逸事，包括「民族救星」、「時代舵手」、「世界偉人」、「頂撞日本教官」、「觀察小魚逆流而上」等等，正是透過上述的學校教育、社會宣傳，逐漸成為人民在日常生活中習以為常的存在，從而培育對於威權領袖的愛戴情感。

1975年蔣中正過世，政府除舉辦大量的紀念活動，包括修建各地塑像、舉行悼念集會、成立紀念刊物等，並強制動員公務體系人員捐輸款項或參加憑弔儀式外，也藉由《紀念日及節日實施辦法》（1954年及後續修正），將蔣中正出生與過世日期制定為國家紀念日。

促轉會提及，負責愛國主義教育的官方組織「中華文化復興運動推行委員會」，在當時甚至以「思想體系博厚精深」為由，將蔣中正列入「中國歷代思想家」叢書之中的百大思想家名單。

促轉會揭露，在中正紀念堂的興建過程中，也存在黨意凌駕專業的爭議。當時籌備小組從美國聘請兩位知名建築師擔任評審，他們均認為具有現代主義風格的「第三案」在設計上最為傑出。

然而，從檔案可知，在未經公開的最終評選會議中，蔣經國與其他黨政要人卻圈選具有南京中山陵與皇室宮殿美學的「第一案」，這一巨大紀念建築的營造最終仍是依照黨政高層的喜好，而非專業建築師的建議。

促轉會指出，中正紀念堂後於1980年正式竣工，為我國現行規模最大之威權象徵，亦是強烈傳達領袖崇拜，及中國民族主義的意識形態空間。

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