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    美國聯邦參議員達克沃絲今晚再度訪台 蔡英文明日接見

    美國聯邦參議員達克沃絲（中）今晚率團抵達台灣訪問至6月1日，蔡總統將在明（31）日上午於總統府接見。（記者朱沛雄攝）

    美國聯邦參議員達克沃絲（中）今晚率團抵達台灣訪問至6月1日，蔡總統將在明（31）日上午於總統府接見。（記者朱沛雄攝）

    2022/05/30 20:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）晚間率團抵達台灣，展開至6月1日訪問行程，總統府發言人張惇涵今（30）日表示，總統府表達誠摯歡迎。蔡總統將在明（31）日上午於總統府接見達克沃絲參議員及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

    張惇涵表示，台灣人民對達克沃絲參議員並不陌生。去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、昆斯（Chris Coons, D-DE）等3人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，不但給予台灣重要的支持力量，也讓許多台灣人民深受感動。

    張惇涵表示，達克沃絲參議員為「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案。諸如2021年7月，達克沃絲參議員便與柯寧參議員（John Cornyn, R-TX）共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與我國國軍建立夥伴計畫，已獲納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法。

    張惇涵進一步說明，就近期而言，諸如這個月即提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。這個月中旬，達克沃絲參議員也與其他51名參議員聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

    張惇涵表示，此次訪問團是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領重量級國會議員來訪後，相隔1個多月的時間，美方再度有重量級參議員訪台。期待此行能讓台美在既有「堅若磐石」的基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

    美國聯邦參議員達克沃絲（左三）今晚率團抵達台灣訪問至6月1日；達克沃絲去年6月曾和另兩位參議員蘇利文（左二）、昆斯（右二）搭乘美軍C-17專機來台，宣布將提供疫苗。（資料照，外交部提供）

    美國聯邦參議員達克沃絲（左三）今晚率團抵達台灣訪問至6月1日；達克沃絲去年6月曾和另兩位參議員蘇利文（左二）、昆斯（右二）搭乘美軍C-17專機來台，宣布將提供疫苗。（資料照，外交部提供）

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