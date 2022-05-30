蘇貞昌下令追查假訊息 邱臣遠：台灣現在是北韓嗎？

邱臣遠呼籲政府，相關資訊該澄清就澄清、該規範就規範。（民眾黨團提供）

2022/05/30 10:09

〔記者陳政宇／台北報導〕「很多孩子走了」網路貼文頻傳，行政院長蘇貞昌下令查辦假訊息，交由權責機關依法辦理，非針對任何個人。對此，民眾黨立院黨團總召邱臣遠今（30）日質疑，政府用傳染病防治法來箝制人民言論自由，「請問台灣現在是北韓嗎？我們變成共產國家了嗎？」

邱臣遠今日受訪時表示，天下父母心，政府應該將心比心，蘇貞昌的回應把很多人民父母的心聲踩在腳底下，十個孩子不是生命嗎？每一個孩子都是父母的心頭肉、都是一個家庭的全部，而不是冷冰冰的數字，這些數字都沒有意義。

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邱臣遠說，紓困相關預算編了8400億元，第一年要口罩沒口罩，第二年要疫苗沒疫苗，第三年要快篩沒快篩，連現在兒童疫苗都因為沒有做好超前部署，導致很多父母帶著孩子冒雨、冒著染疫風險 到接種站排隊施打疫苗，這些都是事實，父母的擔憂也是事實，國內中重症和兒童確診率攀高也是事實，這些都造成人民恐慌，「難道這些民怨和人間疾苦，蘇貞昌難道看不到嗎？還號稱是人權律師嗎？」

邱臣遠認為，若回過頭檢討提出問題的人，這樣號稱民主和言論自由的台灣還剩下甚麼，如果連孩子和下一代都保護不好，沒辦法給他們平安健康的成長環境，以社維法、傳染病防治法箝制人民言論自由，請問台灣現在是北韓嗎？我們變成共產國家了嗎？綠色恐怖真的來臨了嗎？這都不是人民所樂見的。

邱臣遠也強調，大家態度非常明確，相關資訊該澄清就澄清、該規範就規範，但對人民的訴求、民怨、恐慌，請蘇貞昌將心比心。

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