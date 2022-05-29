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    「侯家軍」分進合擊 為侯友宜槓中央

    新北市前市長室秘書吳訓孝。（翻攝臉書）

    新北市前市長室秘書吳訓孝。（翻攝臉書）

    2022/05/29 23:08

    〔記者林欣漢／新北報導〕被視為新北市長侯友宜人馬的戴湘儀、呂家愷、吳訓孝都要參選新北市議員，今天異口同聲為了「快篩陽性視同確診」政策砲打行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。3人指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「快篩陽性視同確診」是侯友宜一直爭取的政策，中央拖了25天才採納，若能提早實施，或許人民的生命就不會默默流失。

    2位前市府副發言人戴湘儀、呂家愷與前市長室秘書吳訓孝分別獲國民黨提名參選新北市第3選區（新莊）、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）、第4選區（三重、蘆洲）市議員選舉。

    戴湘儀今天引用本報頭版「住院比出院少 空床率43.2%」報導指出，侯友宜一而再、再而三向中央喊話「快篩陽性視同確診」，中央拖了25天才採納，但蘇揆喊查假消息卻只要1天，她痛批：「硬著頭皮的政治算計只是犧牲人民的生命！」

    戴湘儀說，中央地方所謂的合作，是建立在雙方的互信、互相配合上，但若地方積極的建議，中央要充耳不聞、甚至刻意唱反調，那就是拿人民的生命在當賭注。

    呂家愷也指出，陳時中說「快篩陽性視同確診」的政策有效減輕醫護壓力，代表政策的方向是對的，那為什麼不早點做，新北市從5月1日就不斷呼籲中央趕快全面實施「快篩陽視同確診」，保留醫療量能、迅速給藥，降低死亡率，而中央遲遲拖到26日才開放確診新制度，不僅狠狠打了自己的臉，在這中間20幾天又有多少的生命就此逝去。

    吳訓孝也說，如果這制度早一點走，就不會有那麼誇張的護病比，不論當時是因為偽陽問題還是保單問題，都沒有比降低醫療前線壓力來的迫切。

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    呂家愷說新北市從5月1日就不斷呼籲中央趕快全面實施「快篩陽視同確診」，中央拖到26日才開放確診新制度，不僅狠狠打了自己的臉，在這中間20幾天又有多少的生命就此逝去。（翻攝臉書）

    呂家愷說新北市從5月1日就不斷呼籲中央趕快全面實施「快篩陽視同確診」，中央拖到26日才開放確診新制度，不僅狠狠打了自己的臉，在這中間20幾天又有多少的生命就此逝去。（翻攝臉書）

    戴湘儀（左）說，若地方積極的建議，中央要充耳不聞、甚至刻意唱反調，那就是拿人民的生命在當賭注。前排中為新北市長侯友宜。（戴湘儀提供）

    戴湘儀（左）說，若地方積極的建議，中央要充耳不聞、甚至刻意唱反調，那就是拿人民的生命在當賭注。前排中為新北市長侯友宜。（戴湘儀提供）

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