「去蔣」、「去威權」國幣全面改版？蘇貞昌回應了

現行的新台幣1000元鈔票，上面沒有威權人物肖像。（路透）

2022/05/29 16:56

〔記者陳建志／台中報導〕行政院促轉會即將解散，在向行政院提出任務總結報告時，對於新台幣上有前總統蔣中正的威權統治者肖像，首度明確建議，未來國幣改版時應評估停止使用具有侵害人權紀錄的威權統治者肖像，逐年汰換；媒體今天詢問行政院長蘇貞昌，全面改版是否可行？蘇貞昌表示，促進轉型正義一定要繼續做下去，目前國幣包括1000元、500元，都已經去威權化，其他的紙幣、硬幣，只要未來改版時再做就可以了。

促轉會將在本月30日解散，代理主委葉虹靈並向行政院長蘇貞昌遞交任務總結報告，在這份報告中，促轉會表示，依促轉條例第2條，國幣威權統治者之圖樣屬於威權象徵，但現行條例對威權象徵的處置規範並未及於國幣，因此依專家諮詢會議結論並考量現實條件，對未來國幣改版提出建議，認為蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權的威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣，應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換。

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行政院長蘇貞昌今天前往台中大肚視察西瓜農損災情時受訪，媒體詢問，促轉會提出國幣去蔣、去威權，但如果要全面改版的成本恐怕不低是否具可行性？

蘇貞昌表示，促進轉型正義、回復當年受威權迫害的不公不義是一定要繼續做下去的事，但不是一定要馬上怎麼樣子，包括像國幣，「我們就是看到新的版，包括1千塊、5百塊都已經去威權化，至於其他相關的，無論是紙幣、硬幣，等到改版的時候再做就可以。」

促轉會提出國幣去蔣、去威權，行政院是否規劃國幣改版？行政院長蘇貞昌（中）今天表示，1千塊、5百塊都已經去威權化，其他國幣等到改版的時候再做就可以。（記者陳建志攝）

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