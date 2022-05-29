竹市議員蔡惠婷分享被警開單經驗 可以很歡樂、也有建設性！

就是這一張罰單，開啟竹市警方結束手寫罰單的歷史。（蔡惠婷提供）

2022/05/29 14:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕台北市議員徐巧芯違停開單事件引起滿城風雨，新竹市議員蔡惠婷以她兩度闖紅燈被開單的經驗，與外界分享表示，身為民意代表，更要自律、自重、自愛，一定要謹守權力使用之處，才能贏得尊重，才對得起人民，她的臉書貼文獲得許多網友分享按讚。

蔡惠婷說，最近台北市議員徐巧芯因違停開單產生爭議，忍不住讓她想起上任後被警察開單的經驗，去年三月底她騎機車在市府附近闖紅燈被女警攔下開單，她發現警察手寫罰單，寫很久很累，得知目前其他縣市有電子罰單，但竹市還沒有，於是說會幫忙想想看可以怎樣改善。

請繼續往下閱讀...

這時女警好奇問她的工作，她才說自己是議員，後來她提案請市府增購「交通違規舉發攜帶式藍芽印表機」，搭配電子舉發製單系統，來提升警察製單的效率與準確率。

上個月蔡惠婷又因闖紅燈被開單，她好奇地問員警印表機好不好用？開單效果如何？警方這時意會到她是議員，但也說「我們又沒有做不對的事，不用緊張。」蔡惠婷說這是最好的態度，無論是開單或被開單，只要彼此都心安理得坦蕩蕩，真的沒有什麼好緊張懼怕的！

她說，身為議員，一定要深知在這身分位置的重量，審慎將權力用在正確的事情上。對於警察在認真行使職責也一定要尊重，如同她從未從未在警察開單前報上自己名字或身分一樣。如果，我們的態度是支持警方強力執法、為這城市維持交通秩序，自己就要先以身作則，支持警察把單子開下去才對！

她說自己後來才知道，只要罰單一開下去，就會進到系統，沒辦法再取消或收回，這也是為什麼很多民代或特殊人士，會在警察開單前就先報名字。

因為後續如果如徐巧芯說的：「那我們再回去講啊！」回去講會怎樣呢？單子進系統後是無法銷掉的！那會怎麼處理呢？就是由派出所自掏腰包繳掉罰單罰款！

她說，身為民意代表，更要自律、自重、自愛，一定要謹守權力使用之處，才能贏得尊重，才對得起人民選出來的議員、願意交付信任的議員。

蔡惠婷再拿到罰單時，已經是電子列印的了。（蔡惠婷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法