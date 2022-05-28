翻車啦！ 徐巧芯違停番外篇 四叉貓驚：藍營一堆人跟著跳坑

四叉貓發文表示，昨天《台北市交通地理資訊系統》突然把徐巧芯違停的紅線補上去（右圖藍色虛線處），讓他笑說藍營已經有好幾位立委跟著「跳坑」。（圖取自劉宇臉書）

2022/05/28 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，外界質疑對員警施壓，北市信義警分局昨晚則公布密錄器畫面，再度引發議論。網紅「四叉貓」劉宇今（28日）則揭露違停「番外篇」，驚呼「藍營有好幾位立委跟著跳坑」。

四叉貓在臉書以「某個翻車現場」為題發文表示，前幾天他提到PTT討論一個話題，「《台北市交通地理資訊系統》裡面沒有登錄巧芯違停的那條紅線」，鄉民們熱烈討論那條紅線是否為私劃或網站登錄資料有誤，「當大家都還不確定真相為何的時候，藍營已經很肯定的做好左圖：『徐巧芯根本沒違停，請造謠人士即刻道歉』。」

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四叉貓接著說，沒想到昨天《台北市交通地理資訊系統》突然把那條紅線補上去（右圖藍色虛線處），讓他笑說，「我不太確定這樣算PTT鄉民挖的坑，還是北市府挖的坑。」但可以確定的是，藍營已經有好幾位立委跟著「跳坑」。

網友見狀留言笑說「保安，可以讓人翻了又翻 翻了又翻嗎」、「違停導致翻車」、「這些藍營人士，不知道四叉貓的po文都水很深嗎？那麼急著跳下去.......XD」、「笑死，數位貂蟬又使出引君入甕」、「藍營根本智障，不管是當事人還是警方，現場判斷違停，到底是進系統查，還是看現場標線阿...」。

四叉貓也到中廣董事長趙少康的臉書粉絲專頁「康編碎碎念」留言，「《台北市交通地理資訊系統》2022.5.27系統已更新，那段紅線補上去了，（藍色虛線圈起來）這是最新的資料截圖」。

針對北市信義警分局昨晚公布密錄器，徐巧芯今上午現身台北市議會說明，強調自己違規停車是錯誤示範，她沒覺得是對的，也多次道歉，她也檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，最後再次對造成的紛擾對外道歉，未來一定改進。

四叉貓也到中廣董事長趙少康的臉書粉絲專頁「康編碎碎念」留言，「《台北市交通地理資訊系統》2022.5.27系統已更新，那段紅線補上去了，（藍色虛線圈起來）這是最新的資料截圖」。（圖取自康編碎碎念臉書）

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