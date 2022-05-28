台鐵公司化拚2024年掛牌 柯建銘：盼百年老店風華再現

柯建銘感嘆，台鐵公司化走了20年，終於三讀通過。（翻攝柯建銘臉書）

2022/05/28 16:20

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會27日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，目標2024年1月掛牌，由政府獨資經營。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今（28）日梳理台鐵公司化的改革歷程，期待百年老店風華再現，讓「全民以台鐵為榮，台鐵以自己為榮」的時代能夠來臨。

歷經20年，台鐵公司化終於完成立法程序，柯建銘今日透過臉書表示，從1887年，由當時的清朝台灣巡撫劉銘傳成立的「全台鐵路商務總局」開始，到日治時期的「台灣總督府交通局鐵道部」，再到中華民國政府時期的「交通部台灣鐵路管理局」，算一算，台鐵已經陪伴台灣135年了。

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柯建銘說，這間百年老店，伴隨著每一代台灣人成長，每個台灣人的記憶裡，一定有台鐵的身影。在新竹成長的自己，街坊鄰居為台鐵員工，甚至一家兩代三代都在台鐵服務，所在多有，那時，能進入台鐵服務，人人稱羨。

「無奈，百年老店的包袱，隨著時間越來越重，已經到了不得不改變的時刻」，柯建銘說，在2002年，時任交通部長葉菊蘭任內，成立了「台鐵民營化專案推動小組」，而後在2003年，更名為「台鐵公司化專案推動小組」，原本，計畫在2004年6月先完成公司化，等到經營體質改善，再進行民營化，期間不得超過3年。

柯建銘憶及，台鐵工會2003年2月24日動員二千多名會員，在台北車站抗爭陳情，要求時任台鐵局長黃德治必須在工會同意下，才能交付台鐵月台及股道供高鐵施工，否則辭職下台。並要求時任交通部長林陵三承諾，「台鐵債務歸零」、「員工退撫金由政府承接」、「取消台鐵民營化時程」等訴求。之後，同年7月30日，台鐵工會召開臨時會員代表大會，策劃在中秋節（2003年9月11日），召開會員大會討論罷工案，然而時任鐵路局長黃德治強調「員工必須依排班表正常上班，不得任意請假，否則將記過處分。並強調公司化依既定時程。」

柯建銘表示，台鐵工會2003年9月11日通過罷工決議，工會將在2004年春節進行為期七天的「春節大罷工」，為了不影響春節疏運，政府與工會進行協商。台鐵工會與交通部、鐵路管理局2003年12月4日就「公司化及民營化」進行勞資協商，會議結論除要求行政院對民營化時程提出確認之外，要求政府同意鐵路管理局改制為公司的基本要件為：一、債務及員工退撫金等歷史包袱，由政府承接。二、老殘優待、小站及服務性路線之虧損，由政府全額補貼。三、鐵路基礎設施之建設、維修費用及車輛購置費由政府負擔。四、要在《鐵路法》部分條文修訂、台鐵公司條例草案經工會同意並立法。

柯建銘進一步說明，政府後來原則同意台鐵工會的要求，春節罷工也取消了。然而交通部依舊沒有放棄，在2005年至2007年間，以「暫時擱置民營化，全力推動公司化」為目標進行溝通，但工會沒有給予正面的態度，就此，台鐵公司化的議題，胎死腹中。

柯建銘指出，立法院昨日三讀通過「鐵路法修正草案」與「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，台鐵公司化走了20年終於成功。當年開始推動台鐵公司化的行政院長，是現在的立法院長游錫堃；而完善兩部台鐵公司化重要法案，送請立法院審議的行政院長蘇貞昌，曾與當年還是行政院副院長的總統蔡英文，成立了「台鐵改革小組」。這都是歷史的巧合，象徵讓台鐵重新擦亮招牌，找回昔任的光榮，是民進黨無可迴避的責任。

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