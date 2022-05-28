為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    周玉蔻質疑密錄器不完整 徐巧芯嗆賭：有剪輯、短缺願退出政壇

    徐巧芯今嗆聲「我要和周玉蔻嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕。」（記者方賓照攝）

    徐巧芯今嗆聲「我要和周玉蔻嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕。」（記者方賓照攝）

    2022/05/28 12:51

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器畫面，知名媒體人周玉蔻質疑公布的影片不是完整內容，徐巧芯今嗆聲：「我要和周玉蔻嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕。」

    徐巧芯表示，周玉蔻這幾天不斷透過公開跟私下管道，施壓警方包括內政部跟警政署，給警察局極大壓力，還私下傳簡訊騷擾台北市政府人員，透過節目把公務員當做表演的工具，造成警察局的困擾，因此她昨晚7時30分主動聯繫警察局希望並同意公布密錄器畫面。

    徐巧芯指出，周玉蔻看了影片後，可能覺得和她想像的內容差距甚遠，因此在臉書2度質疑台北市警察局公布的密錄器影像不是完整片段，所以她要和周玉蔻嗆賭，若密錄器有任何變造、剪輯、短缺，她願意退出政壇，但也希望如果是完整密錄器影帶，周玉蔻應退出螢光幕。

    徐巧芯強調，周玉蔻在防疫期間不斷公開、私下騷擾台北市公務員，針對周玉蔻的特權採檢事件，她也正式要求台北市衛生局調閱資料，提出當時周玉蔻包括衛生局、萬芳醫院的通聯紀錄及相關事證，她一定會追查到底。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    徐巧芯違停密錄器畫面公布 黃珊珊：徐認為已有政治效應
    2022/05/28 12:21

    徐巧芯違停密錄器畫面公布 黃珊珊：徐認為已有政治效應
    堅持告爆料網友 徐巧芯：說不讓警察開單是惡意抹黑
    2022/05/28 12:06

    堅持告爆料網友 徐巧芯：說不讓警察開單是惡意抹黑

    諾康口腔噴霧 有效保護學齡前兒童
    違停被指施壓警察 徐巧芯道歉：檢討自己太多嘴造成誤會
    2022/05/28 11:48

    違停被指施壓警察 徐巧芯道歉：檢討自己太多嘴造成誤會
    密錄器曝光追真相！林亮君揪疑點狠打臉徐巧芯說謊
    2022/05/28 08:26

    密錄器曝光追真相！林亮君揪疑點狠打臉徐巧芯說謊
    徐巧芯罰單風波 作家孫瑋芒列6點看法：自私違停事實不變
    2022/05/21 19:59

    徐巧芯罰單風波 作家孫瑋芒列6點看法：自私違停事實不變
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播