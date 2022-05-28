周玉蔻質疑密錄器不完整 徐巧芯嗆賭：有剪輯、短缺願退出政壇

徐巧芯今嗆聲「我要和周玉蔻嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕。」（記者方賓照攝）

2022/05/28 12:51

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器畫面，知名媒體人周玉蔻質疑公布的影片不是完整內容，徐巧芯今嗆聲：「我要和周玉蔻嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕。」

徐巧芯表示，周玉蔻這幾天不斷透過公開跟私下管道，施壓警方包括內政部跟警政署，給警察局極大壓力，還私下傳簡訊騷擾台北市政府人員，透過節目把公務員當做表演的工具，造成警察局的困擾，因此她昨晚7時30分主動聯繫警察局希望並同意公布密錄器畫面。

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徐巧芯指出，周玉蔻看了影片後，可能覺得和她想像的內容差距甚遠，因此在臉書2度質疑台北市警察局公布的密錄器影像不是完整片段，所以她要和周玉蔻嗆賭，若密錄器有任何變造、剪輯、短缺，她願意退出政壇，但也希望如果是完整密錄器影帶，周玉蔻應退出螢光幕。

徐巧芯強調，周玉蔻在防疫期間不斷公開、私下騷擾台北市公務員，針對周玉蔻的特權採檢事件，她也正式要求台北市衛生局調閱資料，提出當時周玉蔻包括衛生局、萬芳醫院的通聯紀錄及相關事證，她一定會追查到底。

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