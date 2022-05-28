堅持告爆料網友 徐巧芯：說不讓警察開單是惡意抹黑

國民黨台北市議員徐巧芯說明紅線違規停車引發的爭議。（記者方賓照攝）

2022/05/28 12:06

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器，徐巧芯今上午現身台北市議會說明事件指出，一開始的爆料者是說她不讓員警開單，這是明確的惡意跟抹黑，仍會堅持對爆料者提告。

徐巧芯日前在PTT上被網友「Vek1112」爆料，指控徐巧芯違停紅線卻耍官威不給開單，引發網路熱議，事後徐巧芯跳出來還原事發過程，指爆料內容不實，損害其個人名譽，澄清當時並沒有不讓警察開單，反請對方依法開單；爆料者還被肉搜為「柯粉的超譯天地」其一管理者同名，另外，該員警因未開單、說謊不認識爆料者等，被台北市信義警分局記兩支申誡。

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媒體詢問，員警被台北市信義警分局記兩支申誡是對的？徐巧芯表示，據她了解，被記申誡有原因，一個是當下沒有開單，再來是在值勤時間把勤務內容上傳IG，後來被調查時又說不認識爆料者，事後被證實是同窗同學，最後才會被記申誡。

徐巧芯說，在5/19了解這件事後，就有告知信義分局，希望對員警從寬認定，當天晚上也知道員警有說謊的行為，當時也和信義分局反映有這些事，但也表達不希望他們拿這些東西辦警察，後來網友拿出證據說明員警認識爆料者，最後員警才會被記申誡。

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