無畏惡劣天氣！ 海軍海巡成功完成飛彈實射

海軍淡江軍艦發射雄風二型飛彈。（國防部提供）

2022/05/28 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕由海軍、空軍、海巡署的年度飛彈射擊訓練已在日前展開，海軍有4艘任務艦參與實彈射擊操演，射擊期間天候不佳，海域面對5至6級風浪，海軍不畏風雨，即使在如此惡劣的天氣下，仍恪守本職，勇往直前，成功的將肩負的雄風二型飛彈、標準一型飛彈準確命中靶艦，完美達成任務。

據《青年日報》報導，參與訓練的4艘任務艦各司其職，子儀軍艦負責安全觀測手，回報標一飛彈發射架測試情形；淡江軍艦依SOP仔細檢查雄二飛彈架控系統的電纜接頭、發射箱接地線等項目，務求實彈發射時一擊必中；成功級飛彈巡防艦、錦江級巡邏艦執行發射重任，將標準一型丶雄風二型飛彈精準射向靶標。

請繼續往下閱讀...

青報指出，由於滯留鋒面由北往南籠罩，導致全臺灣這幾天陰雨綿綿，某些地方甚至還有雨勢加強的跡象，任務艦除了要承受這些因素干擾外，還須面對5至6級陣風，尤其對排水量滿載僅738噸的錦江級巡邏艦來說，更是一項艱鉅的挑戰，但這並不影響海軍弟兄們的意志，在靜候雨後破曉、雲層漸散以後，4大艦依指令進入戰術位置，在訓練多日的準備下，完成自身的負責工作，待艦長啟動發射鍵，飛彈頓時脫離其艦，精準的命中了目標靶艦，同時也向人民宣揚我國自豪且可靠的海軍。

標準一型飛彈射擊畫面。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法