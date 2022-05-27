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    國軍東部海空飛彈操演 各式飛彈射擊畫面震撼

    海軍子儀軍艦發射標準一型飛彈。（國防部提供）

    海軍子儀軍艦發射標準一型飛彈。（國防部提供）

    2022/05/27 18:20

    〔記者吳書緯／台北報導〕國防部和海巡署本週在台灣東部海空域進行年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力；國防部今公布操演期間所拍攝的各式飛彈發射、操演畫面，包含了最新銳的雄風三型反艦飛彈、天弓三型防空飛彈，也披露海巡署安平艦發射雄風二型反艦飛彈的發射瞬間，充分驗證海巡「平戰轉換」機制。

    根據國防部今公布的照片，包含了空軍幻象2000戰機發射雲母空對空飛彈，海軍成功級子儀艦與繼光艦均發射標準一型防空飛彈，錦江級淡江艦發射雄風二型反艦飛彈、海鋒大隊發射雄風三型反艦飛彈、空軍防空部發射天弓一型、天弓三型防空飛彈。

    海軍司令部今表示，為強化海、空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍日前於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，精進聯合作戰效能，展現捍衛臺海安全之決心。

    海軍進一步表示，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置載台，對靶船（標）射擊各型彈藥，命中率近98%，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。

    海軍強調，落實總統蔡英文「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保台海安全。

    海軍淡江軍艦發射雄風二型飛彈。（國防部提供）

    海軍淡江軍艦發射雄風二型飛彈。（國防部提供）

    海巡署安平艦發射雄風二型飛彈驗證「平戰轉換」機制。（國防部提供）

    海巡署安平艦發射雄風二型飛彈驗證「平戰轉換」機制。（國防部提供）

    海軍繼光軍艦發射標準一型飛彈（國防部提供）

    海軍繼光軍艦發射標準一型飛彈（國防部提供）

    海軍海鋒大隊發射雄風三型飛彈（國防部提供）

    海軍海鋒大隊發射雄風三型飛彈（國防部提供）

    空軍防空部發射天弓一型飛彈（國防部提供）

    空軍防空部發射天弓一型飛彈（國防部提供）

    空軍防空部發射天弓三型飛彈（國防部提供）

    空軍防空部發射天弓三型飛彈（國防部提供）

    空軍第二聯隊幻象戰機發射雲母飛彈。（國防部提供）

    空軍第二聯隊幻象戰機發射雲母飛彈。（國防部提供）

    空軍第二聯隊幻象戰機搭載雲母飛彈執行射擊任務。（國防部提供）

    空軍第二聯隊幻象戰機搭載雲母飛彈執行射擊任務。（國防部提供）

    空軍第三聯隊IDF戰機執行通用炸彈掛載。（國防部提供）

    空軍第三聯隊IDF戰機執行通用炸彈掛載。（國防部提供）

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