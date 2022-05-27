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    王鴻薇拿舊照批林靜儀不顧選區水災 他打臉：為什麼愛說謊？

    王鴻薇發文批評人在瑞士林靜儀，質問林「何時才會關心選區災情」，還諷刺「小編也在國外嗎？」未料卻被抓包使用9年前的淹水舊照，遭狠酸「為什麼愛說謊呢？」（圖取自周軒臉書）

    王鴻薇發文批評人在瑞士林靜儀，質問林「何時才會關心選區災情」，還諷刺「小編也在國外嗎？」未料卻被抓包使用9年前的淹水舊照，遭狠酸「為什麼愛說謊呢？」（圖取自周軒臉書）

    2022/05/27 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響，台中昨天晚上至今天上午降下大雨，國民黨台北市議員王鴻薇則發文批評人在瑞士的民進黨台中立委林靜儀，質問林「何時才會關心選區災情」，還諷刺「小編也在國外嗎？」未料卻被抓包使用9年前的淹水舊照，遭狠酸「為什麼愛說謊呢？」事後王鴻薇則更正照片，並稱是誤植。

    「林靜儀何時才會關心選區災情。」王鴻薇今上午在臉書圖文並茂地表示，從昨天下午開始，受到間歇性豪大雨侵襲，造成台中沙鹿、清水等地多處積水，沙鹿中山路、清水海甲路等處積水。

    王鴻薇接著點名為了世界衛生大會（WHA）組成視導團前往瑞士日內瓦的林靜儀：「但是直到發文現在，選區立委林靜儀靜悄悄，對於淹水渾然不覺，還在日內瓦吃大餐、拍美照。選區八年來最嚴重的淹水，難道不值得你放下刀叉、相機，關心一分鐘嗎？」還諷「小編也在國外嗎？」

    沒想到王鴻薇PO出的沙鹿淹水照被抓包是舊照片，政治工作者周軒就在臉書貼出2013年的新聞照片佐證，諷刺地說「鴻薇，你為什麼拿9年前的照片來攻擊我們的林靜儀委員呢？」周軒更酸王鴻薇「為什麼愛說謊呢？」

    網友見狀也狂酸「2013市長是胡志強；立委是顏寬恒」、「沙鹿淹水，應該是要找盧秀燕吧」、「淹水不問市長問立委？」、「她馬上換照片了！！要黑林醫師還要造假」、「台中市長是國民黨的耶」、「八年前的市長跟立委都不是民進黨的呀！」、「台北市議員管到台中立委」、「中國國民黨只剩造假功夫？」。

    就在周軒PO文約11分鐘後，王鴻薇急忙更正照片，並表示：「誤植圖片，已修正。」

    就在周軒PO文約11分鐘後，王鴻薇急忙更正照片，並表示：「誤植圖片，已修正。」（圖取自王鴻薇臉書）

    就在周軒PO文約11分鐘後，王鴻薇急忙更正照片，並表示：「誤植圖片，已修正。」（圖取自王鴻薇臉書）

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