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    台鐵公司化條例草案今三讀通過 王國材：目標113年1月掛牌

    立法院長游錫堃今天敲下議事槌，宣布鐵路法部分條文修正草案三讀通過。（記者田裕華攝）

    立法院長游錫堃今天敲下議事槌，宣布鐵路法部分條文修正草案三讀通過。（記者田裕華攝）

    2022/05/27 14:08

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部長王國材表示，以前草案連交通部都出不去，這次在總統府、行政院、立法院的支持下能夠順利完成三讀，可說是創造歷史；接下來會成立跨部會的「台鐵公司推動會報」，在今年底前完成審議16個子法並確定公司組織，預定在113年1月完成公司掛牌。

    台鐵公司化這條路一路走來非常不容易，王國材說，去年4月2日太魯閣號事故後，他就發現台鐵組織面的問題非常嚴重且無法改善，所以當時就再次提出台鐵公司化改革方案；雖然過程中面對朝野立委對公司化的指正、台灣鐵路工會的反對、五一勞動節不加班讓台鐵所有表定列車停駛等，但公司化改革可說是全民共識，在府院及立法院支持下，終於在今日能夠完成三讀。

    王國材表示，依據總統蔡英文與行政院長蘇貞昌「安全、安定、轉型」的政策指示下，在確保營運安全、員工權益保障，及財務永續前題下，期盼透過台鐵組織改革，賦予公司自主及經營彈性，重新定位組織體制及架構，加入安全意識的元素，也為長期所背負龐大債務，找尋合理解決方案，並且鬆綁法規、活化資產提升收益挹注財務，創造永續經營基礎，並確保改制過程中員工權益保障，為135年台鐵重新打造有利的經營環境，也期待開創台鐵安全、營運新文化。

    這次台鐵公司化條例納入工會版多項意見，重要內容有8大項目，第1，政府獨資國營公司，概括承受台鐵局業務範圍；第2，以營運安全為關鍵核心，在董事會下設立安全委員會，並訂定年度安全計畫確實執行；第3，公司所需資產，由政府以無償提供使用、作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理等方式提供。

    第4、 既存短期債務，由交通部設立基金清零；第5，現職員工可以自由選擇保留公務員身份，或改為公司從業人員身分；第6，現職員工不因公司成立而裁員，且其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等均予維持，以確保員工權益；第7，鐵路基礎設施建設、重置，及營業與維修車輛購置，以及鐵路基礎設施及車輛大修所需費用，由交通部編列預算支應；第8，因配合政府政策任務所造成營運虧損，由政府負責補貼。

    王國材說，今日母法通過只是一個開始，後續還有16個子法需要研訂，而實質作業推動更需要工會及員工的參與，因此，他已規劃成立跨部會「台鐵公司推動會報」，負責公司子法草案審議，預定今年底完成16個公司子法、組織架構核定；審議期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。

    台鐵公司化條例草案今三讀通過，王國材表示，創造歷史，目標113年1月掛牌。（資料照）

    台鐵公司化條例草案今三讀通過，王國材表示，創造歷史，目標113年1月掛牌。（資料照）

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