「鐵路法」修正案三讀通過 鬆綁推動台鐵資產活化

立院院長游錫堃敲下議事槌，宣布鐵路法部分條文修正草案三讀通過。（記者田裕華攝）

2022/05/27 12:22

〔記者陳政宇／台北報導〕台鐵公司化箭在弦上，立法院院會今（27）日三讀通過「鐵路法」修正草案，規範鐵路監管業務由交通部鐵道局辦理，明確事故調查權責，並推動國營鐵路機構資產活化，鬆綁觀光列車彈性訂價。三讀條文也加重入侵、跨越軌道的處罰，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

台鐵3年內接連發生2起重大事故，安全管理飽受質疑，公司化經營的聲浪不斷。因應台鐵公司化進程，立法院會今日三讀通過「鐵路法」部分條文修正草案。為強化鐵路安全監理，三讀條文明定主管機關為交通部，鐵路監督管理由鐵道局辦理，包括鐵路興建與營運狀況備查、列車駕駛檢定、發照，重大事故通報等進行負責。

請繼續往下閱讀...

三讀條文增訂地方營、民營及專用鐵路機構不得規避、妨礙或拒絕檢查，得委託其他機關（構）、團體辦理檢查事務，受委託者的資格、條件、責任及監督等事項之辦法，由主管機關定之。

此外，本次修法也推動國營鐵路資產活化，規範國營鐵路經營業務（本業及附屬事業）所需公有不動產，得有償撥用；而國有不動產開發、處分或收益，經報核准後不受國有財產法第28條的限制。國營鐵路的資產收入，得由該機構循環運用。

三讀條文並鬆綁觀光列車彈性自訂票價，鐵路機構經營之一部或全部路線，若可串聯沿線觀光地區並具觀光服務性質，得依提供的觀光服務內涵收取費用；其費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報主管機關核定，經核定後由鐵路機構公告實施。

另，針對行人、車輛、牲畜等入侵或跨越軌道情形，原規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。三讀條文新增，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰；致重傷者，處10萬元以上、30萬元以下罰鍰；致人死亡者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法