觀光業者盼先紓困再振興？蘇貞昌：疫情狀況不同今年以振興為主

行政院長蘇貞昌回應業者盼紓困的心聲指出，今年疫情不同，將以振興為主。（記者翁聿煌攝）

2022/05/27 11:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院昨天再釋出振興方案，業者覺得不夠，希望行政院加碼補助，以及觀光業者希望能先紓困再振興，院長蘇貞昌今天受訪指出，疫情變化很大，產業的情形各有不同，去年第一波海嘯時，製造業就很好，去年政府對服務業有規定一些禁止措施；今年又不一樣，為了要漸漸走入正常生活，沒有禁止內用、也沒有禁止出遊，看到出口依然暢旺，製造業也很正常，所以推振興方案。

行政院昨拍板的振興方案，將有55億元用在觀光產業上，預計9月起分兩階段上路，交通部將從3方向提供國旅獎勵措施，包括自由行平日住宿每晚最高可折1300元，團體旅遊每團最高補助3萬元、觀光遊樂園平日票價打3折。

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蘇貞昌說，行政院針對這段期間，民眾為自主防疫，減少到餐廳用餐、減少出遊，業者確實有受衝擊，所以用振興方式幫助飲業，現在已有1萬8千多家業者申請，而且還有名額，請大家不必急，政府都會照顧，另外有7萬多車次可以出遊，這波疫情現正在高原期盤整，如果能順利通過，一定會很快恢復餐飲、旅遊業的榮景，至於出國旅遊等，還要看國外的疫情發展狀況，指揮中心會有各種規範。

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