布林肯對中政策演說 外交部：美方事前向台詳盡簡報

美國國務卿布林肯26日發表備受矚目的中國政策演說，譴責中國對台灣愈加挑釁，是對國際秩序的「最嚴重長期挑戰」。（法新社）

2022/05/27 09:03

〔中央社〕美國務卿布林肯昨天發表演說，重申美國政策不變，指責中國加強脅迫台灣。外交部表示，台美一直有緊密良好溝通管道，美方事前已就國務卿的演說向台灣詳盡簡報，也樂見美方重申對台的安全承諾。

外交部昨天晚間表示，美國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌。

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布林肯於演說中聚焦美中戰略競爭關係，並重申美國持續恪遵基於「台灣關係法」、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，也譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑，強調美國反對片面改變台海現狀等長期立場。

外交部說明，由於台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已分別在華府及台北就國務卿的演說向台灣詳盡簡報，外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部指出，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。

外交部強調，台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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