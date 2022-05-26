台鐵公司化最後一里路！ 立院拚27日完成三讀

立法院院會明（27）日將處理「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，是台鐵邁向公司化的最後一里路。（資料照，記者王藝菘攝）

2022/05/26 20:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台鐵邁向公司化的最後一里路！立法院院會明（27）日將處理「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，全案三讀後，未來台鐵董事會將下設安全管理委員會，負責審查行車安全。朝野立委20日協商時，對於設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等6條條文未達共識，預計將於明日表決。

針對台鐵公司化立法，立院交通委員會於4月21日表決通過將台鐵公司設置條例草案送出委員會，但包括台鐵工會在意的短期債務清償、公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利金等關鍵條文均未達成共識，交由黨團協商。

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立法院長游錫堃20日召集朝野黨團協商台鐵公司設置條例草案，協商時，民眾黨團提出修正動議，要求台鐵公司成立安全管理委員會，負責審查行車安全，其中2/3代表為外部學者、勞工代表，以及重大事故受害者家屬，並將審查結果上網公告。朝野經討論後採納部分意見，明定台鐵應設董事會，置11至15名董事，監察人3到5人，董事會下設安全管理委員會。

此外，包括台鐵公司土地及房屋和投資經營附屬事業稅率、台鐵公司職工福利金條例規定、條例施行日期，朝野也達成共識採納行政院版本。不過，仍有部分關鍵條文無法達成共識而保留，例如：設立清償短期債務基金、現職台鐵員工轉調台鐵公司規範等，經討論多時仍無法達成共識，預計將於明日院會中表決。

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